الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعدما فقد عائلته.. الشرطة تعتقل رجلا يابانيا جرح اثنين من مسعفيه

الشرطة اليابانية
الشرطة اليابانية

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن الشرطة ألقت القبض على أحد سكان مدينة فوجيمينو في محافظة سايتاما المجاورة لطوكيو عقب إصابته مسعفين بجروح واحتجازه طبيبا لساعات طويلة.

وذكرت قناة "NHK TV" المحلية، نقلا عن الشرطة قولها، إن "الرجل الذي أخذ الطبيب رهينة فقد عائلته مؤخرا، حيث قدم عدد من الأطباء والمسعفين إلى منزله مساء الخميس لمواساته، وقت وقوع الحادث".

وأضافت: "أصيب شخصان على الأقل، إذ أصيب طبيب عام بعيار ناري وتم نقله إلى المستشفى، كما قام الرجل برش ممرضة في وجهها برذاذ الفلفل، مما استدعى نقلها لتلقي المساعدة الطبية".

ولم ترد أنباء عن سبب الخلاف بين الرجل والطاقم الطبي في الوقت الحالي.

وتواصل الشرطة حاليا التفاوض هاتفيا مع الرجل المسلح، لكنه لا يتجاوب مع ضباط إنفاذ القانون لإعطائهم فرصة للتواصل مع الرهينة، مشيرة إلى أن الطبيب يدعى "سليم".

ولم ترد تقارير عن أي مطالب قدمها الرجل.

وعلى صعيد آخر، أعلنت سلطات الصحة اليابانية أن نحو 20% من المؤهلين قد حصلوا على الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد.

وألقى مسئولو وزارة الصحة باللوم في النسبة المنخفضة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"  - على إعدادات المحليات المتأخرة، من حيث عدم حصول بعض الأشخاص على تذاكر التطعيم بعد، كذلك عدم تسجيل المؤسسات الطبية للعديد من الأشخاص بعد الذين ربما قد تلقوا بالفعل الجرعات المعززة.

وتخطط اليابان منح الجرعات المعززة لنحو 14.7 مليون شخص بنهاية شهر يناير الجاري، من بينهم نحو 5.76 مليون عامل في مجال الرعاية الصحية، ونحو 6.5 مليون شخص من كبار السن، ونحو 2.44 مليون آخرين معرضين للخطر ممن هم تحت سن الـ 64 عامًا، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالمتحور "أوميكرون".

وكانت اليابان قد أعلنت تسجيل 71 ألفًا و633 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و34 حالة وفاة بسبب المرض.

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وائل لطفي

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