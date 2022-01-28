الجزائر.. تفكيك شبكة إجرامية مرتبطة بالخارج لتهريب الأشخاص

فكك الأمن الجزائري شبكة إجرامية من 6 أفراد نشطت في تهريب الأشخاص والنصب والاحتيال.

وأفاد بيان للدرك بأن الشبكة الإجرامية تقوم بتهريب الأشخاص إلى دول أجنبية باستعمال ملفات مزورة.

وأكد أن العملية تمت عن طريق تواطؤ أشخاص ينشطون داخل الجزائر وخارجها مقابل مبالغ مالية ضخمة، فيما يتعرض ضحايا الشبكة للنصب والاحتيال.

وتنتهج الشبكة الإجرامية أسلوبا إجراميا في التعاملات المالية باستخدام آليات غير قانونية من أجل تحويل العملة الصعبة من وإلى الجزائر.

وعلى صعيد آخر، أفادت وزارة الصحة في الجزائر، بأنها رصدت 2130 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 245 ألفا و698.

كما أعلنت الوزارة في بيانها تسجيل 13 حالة وفاة، بزيادة 3 حالات عن يوم أمس، ليصبح مجموع الوفيات 6 آلاف و639.

وتماثلت 1152 حالة للشفاء، ليرتفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 163 ألفا و895 بينما يتواجد 42 مريضا في العناية المركزة.

وفي سياق متصل، أعلنت الجزائر تمديد إجراء تعليق الدراسة على مستوى التعليم ما قبل الجامعي لفترة إضافية مدتها 7 أيام اعتبارًا من يوم الأحد، 30 يناير الجاري.

وأوضحت الحكومة الجزائرية - في بيان اليوم - أنه تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، و عقب مشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، قرر رئيس الحكومة اتخاذ تدابير وقائية في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "و وهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.