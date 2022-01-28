عراقى يقود عملية احتيال على برنامج اللاجئين الأمريكى

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مواطنا عراقيا اعترف بتهمة التآمر على الولايات المتحدة بدوره في مخطط للاحتيال على برنامج اللاجئين الأمريكي.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن أوس موفق عبد الجبار 43 عاما، اعترف أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مقاطعة كولومبيا رودولف كونتريراس، ولا يزال محتجزا في انتظار النطق بالحكم النهائي في 24 يونيو المقبل.

وعبد الجبار واحد من ثلاثة متهمين في لائحة اتهام تم الكشف عنها في 22 يناير 2021، وضمت أيضا شخصين أجنبيين هما هيثم عيسى سعدو سعد (43 عاما) وأوليسيا ليونيدوفنا كراسيلوفا (44 عاما) وفقا للبيان.

وشملت التهم الضلوع بمخطط احتيال على برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة (USRAP)، وبالتحديد برنامج "العراق P-2"، الذي يسمح لبعض العراقيين بالتقدم مباشرة لإعادة التوطين في الولايات المتحدة.

ووفقا للائحة الاتهام التي اعترف بها عبد الجبار، فقد تآمر المتهمون الثلاثة خلال الفترة من فبراير 2016 وحتى أبريل 2019، لسرقة سجلات حكومية أمريكية مرتبطة بمئات طلبات برنامج قبول اللاجئين الأمريكي.

وعمل هيثم عيسى سعدو سعد في العاصمة الأردنية عمان لدى دائرة الجنسية والهجرة الأمريكية خلال الفترة بين عامي 2007 وحتى 2016، كما عملت كراسيلوفا في الدائرة نفسها بسفارة الولايات المتحدة في موسكو.

وكجزء من عملهما، كان للمتهمين حق الوصول إلى نظام قبول اللاجئين العالمي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي يضم قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حساسة عن طالبي اللجوء وأفراد أسرهم.

وأوضح بيان وزارة العدل أن عبد الجبار هو من قاد العملية وكان يدفع الأموال لسعد وكراسيلوفا من أجل سرقة المعلومات حتى يتمكن من مساعدة المتقدمين الحصول على اللجوء في الولايات المتحدة عبر طرق احتيالية.

وتصل عقوبة الاحتيال على حكومة الولايات المتحدة إلى السجن خمس سنوات كحد أقصى.