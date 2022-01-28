الجمعة 28 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزيرة الهجرة: الدولة نجحت فى إعادة 80 ألف مواطن عالق بمختلف العالم

الدكتورة نبيلة مكرم
الدكتورة نبيلة مكرم

أكدت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية نجحت في إعادة 80 ألف مواطن عالق بمختلف دول العالم، موضحة أن أزمة العالقين التي حدثت خلال جائحة كورونا كان هناك تدخل سريع من الدولة بعد الاستغاثات من المصريين العالقين التحرك بسرعة والتكاتف والتنسيق من أجل مساعدة العالقين.


وقالت نبيلة مكرم ـ في مقابلة خاصة مع قناة "صدى البلد" الفضائية بثت، إنه يمكن للمصريين بالخارج التواصل مع الوزيرة شخصيا سواء من خلال صفحة الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، أو عبر الايميل، أو رقم الهاتف، وغيرها من الوسائل الوسيطة، قائلة إن رقم هاتفها متواجد مع مختلف المصريين بالخارج ومتاح طوال الوقت للاتصال بها عند التعرض لأي مشكلة.
 

وقالت وزيرة الهجرة، إن الدولة ضد الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في عام 2016 أن الدولة نجحت بكافة أجهزتها في عدم خروج أى مركب شرعية من سواحل الدولة.


وأضافت أن الدولة المصرية قامت بإطلاق مبادرة “مراكب النجاة ” في عام 2019 ، وقمنا بعدد من الزيارات للقرى التي كانت طاردة لأبنائها، وكان يخرج منها مجموعات من الشباب للهجرة غير الشرعية.
 

وتابعت: "إن الدولة لا تمنع المواطن الراغب في الهجرة، ولكن يجب أن تكون الهجرة بطرق شرعية، لافتة إلى أنه كان هناك تواصل مع الشباب وأطلعناهم على جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع وجود المركز المصري الألماني الذي يعد المركز الأول من نوعه على الأرض المصرية والذي يطلع الشباب على احتياجات سوق العمل الألماني والتقدم لشغل عدد من الوظائف وتأهيل الشاب للعمل بهذا السوق".
 

وقدمت الدكتورة نبيلة مكرم الشكر لوزارتي الدفاع والداخلية على ما تقوم به من جهود لرصد أى محاولات للهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن دول العالم أشادت بدور الدولة المصرية في ملف الهجرة غير الشرعية وسبل التصدي لها.
 

وأوضحت أن محافظة المنيا كانت أعلى محافظة في الهجرة غير الشرعية، تليها محافظات الغربية وكفر الشيخ، والفيوم، ولكن بفضل مبادرة "حياة كريمة" و"مراكب النجاة" وغيرها من المبادرات، نجحت الدولة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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