أتليتكو مدريد يضم جناح فالنسيا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ضم جناح فالنسيا دانييل واس بعقد يستمر حتى صيف 2023.

وذكر النادي في بيان عبر موقع المدونات المصغرة "تويتر"، أنه "تم الاتفاق مع فالنسيا على انتقال دانيال واس في عقد حتى عام 2023".



وأضاف النادي: "اللاعب الدنماركي وقع على عقد يربطه بالنادي الى 2023، مرحبا بك في عائلة الأتليتي".



وشارك النجم الدنماركي، 32 عامًا، منذ بداية الموسم الحالي مع ناديه السابق في 19 مباراة، ناجحًا في تسجيل هدف، والمساهمة في هدف آخر.

وفي وقت سابق ، تقدم نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، على ضيفه أتلتيكو مدريد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، بهدفين دون رد.

وافتتح ليفربول المباراة بأداء هجومي قوي، وضغط على الحطوط الدفاعية لفريق أتلتيكو مدريد لتسجيل هدف مبكر يربك الحسابات، ويفرض سيطرة الفريق على مجريات اللعب.

وفي الدقيقة 13، أرسل ترينت ألكساندر أرنولد، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، حولها ديجو جوتا برأسه في الشباك ليسجل الهدف الأول في المباراة.

وتزايد الضغط من لاعبي ليفربول بعد تسجيلهم الهدف الأول، وأبدوا رغبة أكبر في تسجيل الهدف الثاني، وبالفعل وفي إحدى الهجمات بالدقيقة 21، استطاع ساديو ماني، العبور من ضغط ثنائي لمدافعي أتلتيكو مدريد، ومرر كرة لجوردان هيندرسون، ثم مررها إلى أرنولد، الذي أرسل تسديدة ناحية المرمى، ووضع ماني قدمه في الكرة ليحول اتجاهها وتسكن الشباك معلنة عن الهدف الثاني.

ولم ينجح لاعبو أتلتيكو مدريد في تهدديد مرمى أليسون بأي فرصة، فيما وصل لاعبو ليفربول بفرصتين من أصل 4 محاولات.

وأشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء في وجه فيليبي، مدافع أتلتيكو مدريد، بعد تدخله على ساديو ماني وعرقلته من الخلف في الدقيقة 36، ليخرج مطرودًا ويكمل فريقه المباراة ناقصًا.