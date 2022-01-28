تونس تمدد تعليق صلاة الجمعة لمدة أسبوعين طبقا لقرار مجلس الوزراء

قررت وزارة الشؤون الدينية التونسية تمديد تعليق صلاة الجمعة لمدة أسبوعين، التزاما بقرار مجلس الوزراء الذي صدر أول أمس، حول تطوّر الوضع الوبائي لفيروس "كورونا".



وذكرت الوزارة - في بيان أن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء تستند إلى توصيات اللّجنة العلميّة المحذّرة من سرعة انتشار عدوى فيروس "كورونا".



وأضافت أن الإجراءات السابقة تم تطبيقها في 13 يناير الماضي، وتتمثل في تعليق صلاة الجمعة ومواصلة الصّلوات الخمس، مع وجوب الالتزام بالإجراءات الوقائيّة المنصوص عليها في بروتوكول حفظ الصحّة بالمعالم الدينيّة ، موضحة أن بروتوكول حفظ الصحّة بالمعالم الدينيّة ينص على إظهار شهادة التطعيم والوضوء بالبيت وإحضار السجّادة الخاص وارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن إصابة 9 آلاف و800 شخص بفيروس كورونا، ووفاة 25 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية .

وذكرت وزارة الصحة- في بيان - أنه تم إجراء 28 ألفا و754 تحليلاً مخبريًا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 34.08%، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 6 آلاف و517 شخصًا، ليصل إجمالي المتعافين 737 ألفًا و652 شخصًا.

و أضافت أن إجمالي الوفيات بلغ 26 ألفا و96 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 876 ألفا و245 شخصا منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس 2020.

و أوضحت الوزارة أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 864 حالة، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 193 حالة، و50 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.