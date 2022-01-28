بمشاركة الإعلامى الدكتور محمد الباز.. انطلاق مؤتمر انتصار الهوية بمعرض الكتاب

ضمن فعاليات الدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يفتتح في الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم الجمعة بالقاعة الرئيسية، مؤتمر "انتصار الهوية"، والذي تستهله وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بكلمة افتتاحية للمؤتمر.

يليها كلمة وزير الأوقاف ويلقيها الدكتور هشام عبدالعزيز، ثم كلمة الدكتور محسن الفحام، يعقبها كلمة رئيس دار والوثائق القومية، وكلمة الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، يعقبها كلمة الناشر محمد عبدالمنعم مدير دار سما للنشر، ويليها كلمة مصطفي بكري عضو مجلس الشعب.

ــ الإعلام والصحافة والهوية

وفي المحور الرئيسي للمؤتمر والذي يعقد من الثالثة والنصف حتي الخامسة، تحت عنوان "الإعلام والصحافة والهوية"، ويشارك به كلا من دكتور محمود مسلم، والكاتب ألبير شفيق، ودكتورة هويدا مصطفي، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، وتدير اللقاء منة الشرقاوي.

ــ اعترافات كاتب بيست سيللر

وفي نفس القاعة تعقد في الخامسة والنصف حتي السابعة مساء، ندوة مع الكاتب الشاب أحمد مراد، تحت عنوان "اعترافات كاتب بيست سيللر"، ويدير الندوة دكتور محمد فتحي.

ــ اللقاء الفكري

وفي السابعة النصف وحتى التاسعة، يعقد اللقاء الفكري بعنوان "عين علي الآخر"، بمشاركة الدكتور حسين محمود، ويحاوره الناقد دكتور وائل فاروق.

ــ فعاليات قاعة ضيف الشرف

في سياق متصل، تستقبل قاعة ضيف الشرف، وفي إطار فعاليات الندوات النوعية، تعقد في الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم، ندوة بعنوان "المعجم التاريخي للغة العربية"، والتي يشارك فيها كل من: دكتور مأمون وجيه، دكتور محمد صافي المستغانمي، دكتور الخليل النحوي.

وفي فعاليات ضيف الشرف، تقام في الثالثة والنصف وحتى الخامسة، ندوة "الترجمة أداة للدبلوماسية الثقافية"، ويشارك فيها من اليونان نيكوس باكوناكيس، وكلا من الناشر محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وسعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وتديرها كاترينا فرانجو.

يليها في الخامسة والنصف مساء، مناقشة كتاب "لماذا قتلت أعز أصدقائي"، من تأليف أماندا ميخالوبولو، ويديرها الناشر شريف بكر.

وضمن أنشطة المحور الخارجي، تقام في السابعة والنصف، ندوة بعنوان "الترجمة والأدب وسؤال الهوية"، ويشارك فيها كل من: صموئيل شمعون، عقيل المرعي، والدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومي للترجمة السابق، ويدير اللقاء الشاعر وليد علاء الدين.

وضمن محور مئويات وشخصيات، تعقد في الخامسة والنصف، ندوة عن الناقد محمود أمين العالم، ويشارك بها كل من: المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، شهرت العالم، الناقد الدكتور صلاح السروي، ودكتور مجدي عبد الحافظ.

يليها في السابعة والنصف، وضمن محور تجربتي مع الكتابة، لقاء مع دكتورة مني طلبة ويحاورها الروائي وحيد الطويلة.

وفي الواحدة والنصف ظهرًا، وضمن محور كاتب وكتاب، تعقد ندوة حول كتاب "الرواية الرسائلية والرسالة الروائية"، تأليف دكتور عزوز إسماعيل، ومناقشة دكتورة إلهام حسين ودكتور جودة عبد النبي، ويديرها دكتور محمد سليم شوشة.

ويعقد في الثالثة والنصف ملتقي الشعراء ويشارك فيه الشعراء: زين العابدين الضبيبي من اليمن، أحمد اللاوندي، محمد أحمد الغرباوي، جعفر أحمد حمدي، ومن لبنان إخلاص فرنسيس، علاء الدين مصطفي، هاني عويد، وليد صفاء، علي عمران، وتدير الأمسية، الشاعرة دكتور عتاب عادل.

أما الأمسية الشعرية الثانية، فتعقد في السابعة والنصف مساء، بمشاركة الشعراء: أحمد عنتر مصطفي، ومن سوريا الشاعرة رشا عمران، مؤمن سمير، حاتم الأطير، أحمد سلامج الرشيدي، أمل الشربيني، ويدير الأمسية الناقد مدحت صفوت.