الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اختتام فعاليات اليوم الأول من ملتقى هيئة الدواءالثانى فى الأقصر

فعاليات اليوم الأول
فعاليات اليوم الأول من ملتقى هيئة الدواء

أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها اختتمت فعاليات اليوم الأول من الملتقى الثاني الذي تنظمه بمحافظة الأقصر، والذي جاء تحت عنوان انطلاقة جديدة لصناعة الدواء في مصر.


وأوضحت الهيئة أن اليوم الأول شهد جلستين رئيسيتين حول محققات تعميق توطين صناعة الدواء وأثرها على سوق الدواء المصري، كذلك آليات وإجراءات العبور بصناعة الدواء إلى العالمية.


حيث استعرض الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، أهم بروتوكولات التعاون التي أبرمتها الهيئة، مثل: بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبروتوكول التعاون مع الهيئة القومية للبريد، وبروتوكولات التعاون مع الأكاديمية البحرية وجامعتي طنطا والمستقبل، وتحدث عن أهمية تلك البوتوكولات في تحقيق التكامل المؤسسي والبحثي، والإسراع في تحقيق التحول الرقمي الكامل لكل مدخلات ومخرجات العمل الرقابي بهيئة الدواء المصرية.
 

كما شهد الملتقى مشاركة شركة أيكيوفيا العالمية، الرائدة في مجال جمع وتحليل البيانات، والتي تتعاون دوما مع هيئة الدواء المصرية فيما يخص البيانات والإحصاءات الخاصة بتحليل سوق الدواء المصري.
 

ومن جانبه؛ أشاد الدكتور محمد عمر، مدير أيكيوفيا مصر، بقدرة هيئة الدواء المصرية على التعامل مع ملف الأدوية والمستلزمات الطبية إبان أزمة كورونا، ومساهمتها في الحفاظ على النظام الصحي المصري من الانهيار، كذلك دعمها لسياسات النمو الأفقي والرأسي لسوق الدواء المصري، ومواكبتها لأحدث النظم الدوائية العالمية.
 

فيما أشاد الدكتور رياض أرمانيوس، وكيل رئيس غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، بدور هيئة الدواء المصرية في أخذ زمام المبادرة، والسعي وراء الحلول المبتكرة، وأكد أن الغرفة تسعى إلى التعاون من الهيئة من أجل توطين صناعة المواد الخام، وتوطين صناعة المستحضرات الحيوية، وربط البحث العلمي بالصناعة، ودعم التصدير وحوافز الاستثمار.
 

وأوضحت الدكتورة، رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، أن هيئة الدواء المصرية استصاعت الحصول على عضوية هيئة الدواء المصرية للمنظمات الدولية، مثل: المجلس التنسيقي الدولي (ICH)، وعضوية منظمة التعاون الدولي لتنظيم مستحضرات التجميل (ICCR)، وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات الفنية مع منظمات دولية مثل (PCPC) Personal Care Products Council، كما تسعى الهيئة  للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية WHO في مجال المستحضرات الحيوية.


ولفتت الدكتورة رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الاسواق بهيئة الدواء المصرية، إلى أن هيئة الدواء المصرية تتبنى سياسات دعم التصدير، من خلال مبادرة التصنيع من أجل التصدير التي أطلقتها في 2020 ؛ بهدف تيسير إجراءات التصدير، والعمل على تذليل التحديات التي تقف أمام انسيابها وتدفقها للأسواق الخارجية، ورفع التنافسية العالمية للمستحضرات المصرية.

هيئة الدواء المصرية فعاليات الأقصر

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