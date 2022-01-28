الجمعة 28 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

127 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا والإجمالي 57919 حالة

كورونا فى موريتانيا
كورونا فى موريتانيا

 أعلنت وزارة الصحة الموريتانية  عن تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 57 ألفا و919 حالة.


وأشارت الصحة الموريتانية - في بيان اليوم - إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة؛ لتصل إجمالي الوفيات إلى 940 حالة، فيما سجلت البلاد 866 حالة شفاء؛ لتسجل حالات التعافي في البلاد حتى الآن 52 ألفا و743 حالة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وزارة جديدة جديد الصحة اليوم وزارة الصحة مالي موريتانيا فيروس كورونا فيروس فيروس كورونا المستجد صحة وفيات كورونا في موريتانيا الصحة الموريتانية كورونا المستجد إصابة جديدة فيروس كورونا ا فيروس كورون بفيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى واقعة التحرش بالفنانة كارولين عزمى

قديروف: على الخارجية الأمريكية أن تتعلم احترام حقوق الإنسان

المرور تدفع بالأوناش لرفع حطام حادث انقلاب ميكروباص بالأوسطى

وزيرة الهجرة: الدولة نجحت فى إعادة 80 ألف مواطن عالق بمختلف العالم

برشلونة يقترب من التعاقد مع تراورى

«الأرصاد» تكشف عن حالة طقس الجمعة: شديد البرودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نزع سلاح المعلومات المضللة.. الحروب كثيرة!

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «3-3»

محمد هشام عبيه

بالصدفة والمواعيد.. بهجة الحياة ومخاوفها من دون ضريبة القيمة المضافة

ماجد حبته

حديد مدرّع.. وتوكتوك بديل

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

صور

عزاء الكاتب الراحل ياسر رزق فى الإسماعيلية

ندوة مصطفى الفقي في معرض القاهرة للكتاب 2022

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير إسرائيلى سابق يقرّ بذنبه بمساعدة معلّمة متّهمة بالاعتداء جنسياً على قاصرات

إسرائيل: سنواصل استراتيجيتنا ضد إيران رغم محادثات فيينا

خوفًا من الزلازل المتكررة.. إسرائيل تفعل نظام إنذار جديد