127 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا والإجمالي 57919 حالة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 57 ألفا و919 حالة.



وأشارت الصحة الموريتانية - في بيان اليوم - إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة؛ لتصل إجمالي الوفيات إلى 940 حالة، فيما سجلت البلاد 866 حالة شفاء؛ لتسجل حالات التعافي في البلاد حتى الآن 52 ألفا و743 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.