الجمعة 28 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش التونسى ينتشل 6 جثث وينقذ 34 مهاجرا بعد تحطم مركبهم

الجيش التونسى ينتشل
الجيش التونسى ينتشل جثث

تمكنت القوات البحرية التابعة للجيش التونسي من انتشال 6 جثث وإنقاذ 34 مهاجرا غير شرعي، بعد غرق مركبهم أمام السواحل التونسية.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية - في بيان - أن معلومات قد وردت عن غرق مركب هجرة غير شرعية، شمال شرق جرجيس التونسية على بعد 44 كلم، مشيرة إلى تواصل عمليات البحث عن المفقودين بمشاركة ثلاث وحدات بحريّة تابعة للجيش ووحدتين بحريتين تابعتين للحرس الوطني والجمارك.

وأضافت أن المهاجرين - الذين تم إنقاذهم - أفادوا بأنهم أبحروا من السواحل الليبية على متن قارب يضم قرابة 70 مهاجرا غير شرعي، بنية عبور الحدود البحرية، بطريقة غير شرعية في اتجاه الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن إصابة 9 آلاف و800 شخص بفيروس كورونا، ووفاة 25 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية .

وذكرت وزارة الصحة- في بيان - أنه تم إجراء 28 ألفا و754 تحليلاً مخبريًا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 34.08%، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 6 آلاف و517 شخصًا، ليصل إجمالي المتعافين 737 ألفًا و652 شخصًا.

وأضافت أن إجمالي الوفيات بلغ 26 ألفا و96 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 876 ألفا و245 شخصا منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس 2020.

وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 864 حالة، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 193 حالة، و50 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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