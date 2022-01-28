الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 28-1-2022

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم  الجمعة، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد معتدل على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.


وقال خبراء الأرصاد بحسب بيان - إنه من المتوقع وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، كذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط أضاف الخبراء أنه من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح شمالية غربية.


وعن درجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 16 08
الإسكندرية 16 10
وادي النطرون 16 08
طنطا 16 08
شبين الكوم 16 08
دمنهور 16 08
بلطيم 15 08
مطروح 14 08
السلوم 15 08
سيوة 17 03
بورسعيد 15 08
دمياط 15 08
الزقازيق 16 08
المنصورة 16 08
الإسماعيلية 16 08
السويس 15 08
العريش 15 08
رفح 15 08
رأس سدر 17 08
نخل 15 01
نويبع 18 11
طابا 16 10
كاترين 06 03-
الطور 17 10
شرم الشيخ 19 13
الغردقة 18 13
مرسى علم 17 10
الفيوم 16 04
بني سويف 16 04
المنيا 16 04
أسيوط 16 05
سوهاج 16 05
قنا 17 06
الأقصر 17 07
أسوان 18 08
إدفو 18 07
أبوسمبل 18 07
الوادي الجديد 16 05
شلاتين 17 10
أبو رماد 18 10
حلايب 18 11
رأس حدربة 17 10

مصر ارصاد جديد اليوم صور كاترين الوادي الجديد المنيا العريش البحر المتوسط درجات الحرارة الوجه البحري حالة الطقس مرسى علم الأرصاد الجوية

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