صحة الغربية: قوافل طبية مستمرة بمحافظة الغربية ضمن «حياة كريمة»

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، أنه تم وضع خطة عمل خلال الفترة المقبلة بقرى ومراكز المحافظه، والتي تم اختيارها لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتنسيق مع مسئولي المبادرة وأنه سيتم تنظيم العديد من الفاعليات والقوافل الطبية في جميع التخصصات؛ بهدف تغطية جميع القرى وتوابعها على مدار العام وذلك "، تحت رعاية وزير الصحة والسكان ، والتي تتضمن توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي محافظه الغربية.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد وجه بتنفيذ القوافل الطبية لأهالي قري والمراكز وتوابعها، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتقديم الدعم الشامل والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، أن قد تم تنظيم القافله الطبية بقرية نهطاي التابع لمركز زفتي ، وتم توقيع الكشف والفحص الطبي 1072 حالة بتخصصات مختلفه وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية او تحاليل كاملة إلى المستشفيات التابعة لمركز زفتي وتقديم التوعية والتثقيف يأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياه كريمة»، وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وقرى المحافظة.

وفى سياق متصل أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، أنه تم وضع خطة عمل خلال الفترة المقبلة بقرى ومراكز المحافظه، والتي تم اختيارها لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتنسيق مع مسئولي المبادرة وأنه سيتم تنظيم العديد من الفاعليات والقوافل الطبية في جميع التخصصات؛ بهدف تغطية جميع القرى وتوابعها على مدار العام وذلك "، تحت رعاية وزير الصحة والسكان، والتي تتضمن توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي محافظه الغربية.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد وجه بتنفيذ القوافل الطبية لأهالي قري والمراكز وتوابعها، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتقديم الدعم الشامل والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا.