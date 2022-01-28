طرح أغنية «أجمل واحدة» من فيلم «مهمة مش مهمة» (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "مهمة مش مهمة"، الأغنية الدعائية للعمل والتي تحمل عنوان "أجمل واحدة"، غناء شيماء يسرى ودونجا وعلاء جمال.

ويظهر فى الأغنية معظم أبطال الفيلم وهم بيومى فؤاد وأحمد فتحى ومصطفى البنا الشهير بسعفان وكارولين عزمى وهيفا فياض وياسر الطوبجى والممثل السعودى عبد المجيد الرهيدى، والفيلم من المقرر طرحه بدور السينمات يوم 3 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تقيم الشركة المنتجة عرضا خاصا للفيلم قبل طرحه بدور العرض السينمائي بحضور أبطاله وعدد من الفنانين والنقاد والإعلاميين يوم الأربعاء 2 فبراير المقبل.

قصة فيلم مهمة مش مهمة



وتدور أحداث الفيلم من خلال سرقة سيارة نقل أموال من قبل أحد العصابات، ويسعى المسروقون لرد الأموال حتى تتصاعد الأحداث فى إطار كوميدى ساخر.

وانتهى مؤخرًا صناع الفيلم المصرى السعودى "مهمة مش مهمة" من تصوير أحداث العمل داخل إحدى فيلات منطقة الحزام الأخضر، والذى يضم مجموعة كبيرة من فنانى الكوميديا بمصر والسعودية، حيث تدور أحداث الفيلم بين مصر والسعودية.

أبطال فيلم مهمة مش مهمة

وشارك فى تصوير المشاهد الأخيرة بالقاهرة معظم نجوم الفيلم من مصر والسعودية، وهم بيومى فؤاد وأحمد فتحى وهالة فاخر وياسر الطوبجى وكارولين عزمى ومصطفى البنا الشهير بسعفان، ومن السعودية عبد المجيد الرهيدى ولمار وهيا فياض وآخرون، والفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أيمن العلى.