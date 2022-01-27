الروائية الليبية منار الكيلانى تشارك بأحدث إصداراتها فى معرض الكتاب

تشارك الكاتبة الصحفية والروائية الليبية منار الكيلاني، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بأحدث إصدارتها "سِيرْ.. كن لنفسك محركًا وللمجتمع بذرةً منتجةً".

وقالت الكيلاني، إن الكتاب يقدم مبادئا للتنمية الذاتية لتحفيز القارئ على ضبط السلوك والسعي نحو بناء الشخصية وتحقيق النجاح بشكل تدريجي وبشغف، وذلك على ثلاث مراحل، وهما المرحلة الأولى كيف تسير مع ذاتك؟ يتم شرح طرق ضبط ومتابعة السلوك من أجل بناء شخصٍ قادرٍ على صنع التغيير والانتقال من مرحلة إلى أخرى في خطتك لتحقيق إنجازاتك.



وتابعت الكيلاني، أن المرحلة الثانية للكتاب وهي بعنوان "كيف تسير مع وبين أفراد المجتمع؟" فعندما تنتهي من هذه المرحلة ستكون قادرا على الابتعاد عن ما يزعجك في المجتمع أو يشتت سيرك من خلال النماذج التي مررت عليها في قراءته، أما المرحلة الثالثة كيف تسير للمجتمع؟، فبعد هذه المرحلة ستكون قادرا على تكوين صورة شاملة عن كيفية خدمة المجتمع والتخطيط له مع معرفة بعض المشاكل التي تقف".

وفي وقت سابق، قال أستاذ النقد والأدب ومنسق البرنامج الثقافي الليبي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الدكتور فوزي عمر الحداد، إن بلاده تحرص دائمًا على المشاركة في فعاليات المعرض نظرًا لأهميته البالغة عربيًا ودوليًا.

ولفت أستاذ النقد والأدب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن وزارة الثقافة المصرية دائمًا ما ترحب وتسهل سبيل مشاركة ليبيا في معرض الكتاب، فقد سهّلت الوزارة هذا العام مشاركات الوفد الثقافي الليبي بعدد من الندوات الممتازة والتي من المقرر أن تنطلق غدًا الخميس وتتوالى حتى نهاية فعاليات المعرض.

ونوه الحداد، إلى أن هناك أكثر من 10 دور نشر ليبية خاصة تُشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالإضافة إلى جناح وزارة الثقافة والتنمية المعرفية التي توجد في المعرض، وهذه المشاركة يساهم فيها العديد من المثقفين الليبيين الذين حضروا خصيصا براعية وزارة الثقافة لإحياء البرنامج الثقافي الليبي.