بعد اختياره ضمن 500 شخصية مؤثرة عالميًا.. طارق وائل : فخور بتمثيل مصر

اختارت مجلة برينز “Brainz” السويدية العالمية، المصري الصيدلي طارق وائل، والمتخصص في تنمية المهارات والقدرات للآخرين، في قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الآخرين على مستوى العالم، ضمن أفضل 500 شخصية الأكثر تأثيرًا في الآخرين عالميًا.

طارق وائل قال إن المجلة أبلغته بدخول إسمه ضمن قائمة المؤثرين حول العالم، منذ شهر أغسطس الماضي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الاختيار جاء بناءًا على متابعة المجلة لنشاطاته عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل “كلوب هاوس وفيس بوك”.

وأعرب وائل عن سعادته الكبيرة باختياره ضمن القائمة إلى جانب شخصيات عالمية مؤثرة مثل “أوبرا وينفري وجاري في وجيم كويك وجيسكا ألبا”،وتمثيل مصر في جائزة دولية، على غرار تجربته العام الماضي مع مسابقة مؤسسة (atd) بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعن حياته العملية، قال: “أهتم بتطوير نفسي مهنيًا وشخصيًا، مؤكدًا أن السوشيال ميديا بدأ يُفعل الربط بينه والمنصات الصوتية مثل ”كلوب هاوس"، مُشيرًا إلى أنه شارك مؤخرًا فيها حول أخطاء تقع فيها عند البحث عن العمل، وكيف يمكن تطوير الذات.

واختتم حديثه قائلًا إنه يكثف نشاطه خلال الفترة المقبلة من خلال مبادرة “من المحيط للخليج” عبر “كلوب هاوس” والتي تهدف للتبادل الثقافي والمعرفي ما بين الدول العربية والأجنبية ومن بينها دول “المغرب، السودان، مصر، الكويت ، السعودية، الامارات، والجزائر”، ومن بين الدول الأجنبية المشاركة هي “أمريكا، فرنسا وغيرها”.