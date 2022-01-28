الجمعة 28 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حسنى يشيد بصوت المطربة الشابة أمل منسى: «أقرب فرصة هتغنى معايا»

تامر حسني والمطربة
تامر حسني والمطربة الشابة أمل منسي

أشاد النجم تامر حسني بصوت المطربة الشابة أمل منسى وذلك بعد غناءها “COVER” أغنيته “كفياك أعذار” .

ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" مقطع فيديو للمطربة أمل منسي وهي تغني أغنية “كفياك أعذار” وعلق على الفيديو قائلا: “الله عليكي يا أمل أيه الإبداع دا كله بجد براڤو الكلمات فعلاً روعه للشاعر أحمد إبراهيم وتحياتي للفنان المتميز روبرت على عزفه المبدع بجد براڤو عليكي وعليكوا كلكوا”.

 

وأضاف: "قريت كلامك و في اقرب فرصه هتغني معايا ان شاء الله ربنا يوفقكم يا شباب يا مبدع".

 

ومن المعروف على النجم تامر حسني دعمه المستمر للمواهب الشابة في الغناء أو التلحين والتأليف ويحرص دائما على ظهورهم برفقته سواء من خلال حفلاته الغنائية أو أعماله السينمائية التي يقدمها للجمهور المصري والعربي.

 

ونشرت المطربة أمل منسي عبر حسابها الرسمي بموقع “انستجرام” صورة تجمعها بالنجم تامر حسني بعد نشره مقطع الفيديو الخاص بها وإعلانه دعمه لها وعلقت عليها قائلة: “أنا بجد مش عارفه أقول أيه أو اكتب ايه !! أنا حلم حياتي اني كنت اشوف حضرتك وحاجة كبيرة أوي عندي ان حضرتك اللي تطلب تقابلني".

 

وأضافت: “وبجد مبسوطه اوي بكلام حضرتك ونصايحك ليا مش هقدر اوصف قد ايه انا فخوره بأني قعدت وغنيت مع فنان كبير بحجمك شكرا جدا ع المفاجأه دي وع كلام حضرتك ليا انا لحد دلوقتي مصدومه ومش عارفه اكتب او اعبر عن فرحتي”.

 

واختتمت المنشور قائلة: “بحبك أوي بجد وبحب كل حاجه حضرتك بتقدمها وبتعملها شكرا جداا”.

 

وكانت المطربة أمل منسي نشرت مقطع الفيديو التي تؤدي فيه أغنية “كفياك أعذار" مساء الأربعاء عبر حسابها على “انستجرام” وعلقت عليه قائلة: “مش قادرة أقول أني مسمحاك رد علي كفاياك أعذار أنا بحب حضرتك جداا ونفسي أغني مع حضرتك”.

 

تامر حسني والمطربة الشابة أمل منسي النجم تامر حسني المطربة الشابة أمل منسى أمل منسى كفياك أعذار

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

المرور تدفع بالأوناش لرفع حطام حادث انقلاب ميكروباص بالأوسطى

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى واقعة التحرش بالفنانة كارولين عزمى

«الأرصاد» تكشف عن حالة طقس الجمعة: شديد البرودة

الصحة: 1985 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

وزير التعليم يكشف حقيقة عودة الأسئلة المقالية فى امتحانات الثالث الثانوى

إطلالة جريئة لروبى فى حفل «Joy Awards» بالرياض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نزع سلاح المعلومات المضللة.. الحروب كثيرة!

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «3-3»

محمد هشام عبيه

بالصدفة والمواعيد.. بهجة الحياة ومخاوفها من دون ضريبة القيمة المضافة

ماجد حبته

حديد مدرّع.. وتوكتوك بديل

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

صور

عزاء الكاتب الراحل ياسر رزق فى الإسماعيلية

ندوة مصطفى الفقي في معرض القاهرة للكتاب 2022

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير إسرائيلى سابق يقرّ بذنبه بمساعدة معلّمة متّهمة بالاعتداء جنسياً على قاصرات

إسرائيل: سنواصل استراتيجيتنا ضد إيران رغم محادثات فيينا

خوفًا من الزلازل المتكررة.. إسرائيل تفعل نظام إنذار جديد