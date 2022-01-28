تامر حسنى يشيد بصوت المطربة الشابة أمل منسى: «أقرب فرصة هتغنى معايا»

أشاد النجم تامر حسني بصوت المطربة الشابة أمل منسى وذلك بعد غناءها “COVER” أغنيته “كفياك أعذار” .

ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" مقطع فيديو للمطربة أمل منسي وهي تغني أغنية “كفياك أعذار” وعلق على الفيديو قائلا: “الله عليكي يا أمل أيه الإبداع دا كله بجد براڤو الكلمات فعلاً روعه للشاعر أحمد إبراهيم وتحياتي للفنان المتميز روبرت على عزفه المبدع بجد براڤو عليكي وعليكوا كلكوا”.

وأضاف: "قريت كلامك و في اقرب فرصه هتغني معايا ان شاء الله ربنا يوفقكم يا شباب يا مبدع".

ومن المعروف على النجم تامر حسني دعمه المستمر للمواهب الشابة في الغناء أو التلحين والتأليف ويحرص دائما على ظهورهم برفقته سواء من خلال حفلاته الغنائية أو أعماله السينمائية التي يقدمها للجمهور المصري والعربي.

ونشرت المطربة أمل منسي عبر حسابها الرسمي بموقع “انستجرام” صورة تجمعها بالنجم تامر حسني بعد نشره مقطع الفيديو الخاص بها وإعلانه دعمه لها وعلقت عليها قائلة: “أنا بجد مش عارفه أقول أيه أو اكتب ايه !! أنا حلم حياتي اني كنت اشوف حضرتك وحاجة كبيرة أوي عندي ان حضرتك اللي تطلب تقابلني".

وأضافت: “وبجد مبسوطه اوي بكلام حضرتك ونصايحك ليا مش هقدر اوصف قد ايه انا فخوره بأني قعدت وغنيت مع فنان كبير بحجمك شكرا جدا ع المفاجأه دي وع كلام حضرتك ليا انا لحد دلوقتي مصدومه ومش عارفه اكتب او اعبر عن فرحتي”.

واختتمت المنشور قائلة: “بحبك أوي بجد وبحب كل حاجه حضرتك بتقدمها وبتعملها شكرا جداا”.

وكانت المطربة أمل منسي نشرت مقطع الفيديو التي تؤدي فيه أغنية “كفياك أعذار" مساء الأربعاء عبر حسابها على “انستجرام” وعلقت عليه قائلة: “مش قادرة أقول أني مسمحاك رد علي كفاياك أعذار أنا بحب حضرتك جداا ونفسي أغني مع حضرتك”.