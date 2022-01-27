الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «الوزراء» اليوم.. «مدبولي» يستعرض العدد الثاني من «آفاق مستقبلية»

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

شهد حصاد مجلس الوزراء اليوم، عدد من الأحداث الهامة، حيث تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إعلان الحكومة عن تخصصات ومعايير اختيار المعلمين المطلوبة في مسابقة تعيين 30 ألف معلم.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعلان الحكومة عن تخصصات ومعايير اختيار المعلمين المطلوبة في مسابقة تعيين "30 ألف معلم"، مُشددةً على أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي في مؤتمر صحفي بعد 6 أسابيع، عن كل التفاصيل المتعلقة بالمسابقة بما فيها الشروط والتخصصات والأوراق المطلوبة للتعيين، مُناشدةً المعلمين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
https://www.dostor.org/3696780

رئيس الوزراء يستعرض العدد الثاني من مجلة «آفاق مستقبلية»

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز محتويات العدد الثاني من مجلة "آفاق مستقبلية"، والذي يعد أحدث إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي تلقي الضوء على عدد من الاتجاهات المتوقعة خلال العام الجديد في العديد من المجالات المختلفة.

وأثنى رئيس الوزراء على الجهد المبذول من قِبل المفكرين، والخبراء المشاركين في هذا العدد؛ من أجل استشراف الاتجاهات المتوقّعة خلال العام الجديد، كما وجه الشكر للقائمين على إخراج هذا الإصدار بصورة علمية مشرفة؛ لخدمة صانعي القرار، وللجمهور المتلقي.
https://www.dostor.org/3696800

«فايكينج العالمية والمقاولون العرب» تدشنان الباخرة العملاقة «أوزوريس» بنهر النيل

دشنت شركة فايكينج العالمية للسياحة أحدث منشآتها السياحية العملاقة بنهر النيل، الباخرة فايكينج أوزوريس، وأعطى إشارة التدشين السيد تونى هوفمان نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، المصنعة للفندق العائم، وذلك بترسانة المعصرة التابعة للشركة.

شهد مراسم التدشين محمد البنا، وشريف البنا رئيس شركة فايكينج نايل كروز إيجيبت، والدكتور محمد يوسف عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس خالد عيسى عضو مجلس تنفيذي الشركة رئيس قطاعات المشروعات الكهروميكانيكية والتصنيع، والمهندس أحمد عيسى رئيس قطاع التصنيع، والمهندس أسامة الدسوقي مدير إدارة ترسانة المعصرة المنفذة للأعمال، ومهندسي ومشرفي وعمال الشركة.

https://www.dostor.org/3696499

حصاد مجلس الوزراء اليوم صفحات التواصل الاجتماعي المواقع الإلكترونية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم

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وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

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