الخميس 27 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائب محمد عبد العزيز يشهد احتفال المؤسسة الاجتماعية العمالية بعيد الشرطة

النائب محمد عبدالعزيز
النائب محمد عبدالعزيز

شهد محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب وكيل لجنة حقوق الإنسان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، احتفال المؤسسة الاجتماعية العمالية بشبرا الخيمة بعيد الشرطة السبعين، بدعوة كريمة من المهندس عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر و رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمالية وبحضور اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة والنائبة منيرة الأشقر عضو مجلس النواب ولفيف من رجال العمل النقابي والعمل العام بشبرا الخيمة وممثلين عن أهالي شهداء الشرطة الأبرار.

وقال «عبد العزيز» في كلمته إن النضال الوطني متصل عبر تاريخه، فأبطال الشرطة المصرية الذين وقفوا في وجه الاحتلال في ٢٥ يناير ١٩٥٢م، كانوا امتداد لنضال الشعب المصري بكل فئاته وطبقاته من أجل نيل الاستقلال، حتى تتوج نضال المصريين بثورة الضباط الأحرار في ٢٣ يوليو ١٩٥٢م وتوقيع اتفاقية الجلاء بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر في عام ١٩٥٤م، وأن معركة البناء والتنمية التي تحدث الآن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة كافة فئات الشعب المصري كل في موقعه من أجل بناء الجمهورية الجديدة، هي امتداد لبطولات المصريين عبر التاريخ، ووجه النائب محمد عبد العزيز التحية لأبطال الشرطة المصرية والقوات المسلحة الذين يدافعون عن الوطن ويحافظون بأرواحهم على أمنه واستقراره من أجل استكمال معركة البناء والتنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب وكيل لجنة حقوق الإنسان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في لقاء لجنة حقوق الإنسان بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وناقش الاجتماع الدور الكبير الذي تقوم به وزارة التخطيط من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وكذلك رؤية مصر ٢٠٣٠ وتطويرها وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأهمية أن تسير التنمية في مسارات متوازية في مختلف المجالات لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

 

 

البناء والتنمية اتحاد عمال مصر القوات المسلحة رئيس مجلس إدارة حقوق الانسان الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الشرطة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين النائب محمد عبد العزيز

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