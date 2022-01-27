«الدلتا للصلب»: العمال سعداء بتحرك مجلس النواب لإصدار الرخصة

قال المهندس عماد الدين محمد الأمين العام للجنة النقابية بشركة الدلتا للصلب، إن العاملين في مصانع الدلتا الصلب سعداء بتحرك مجلس النواب لإصدار الرخصة الخاصة بالشركة بعد مناقشة التعنت في إصدار رخصة شركة الدلتا للصلب.

وأضاف الأمين العام للجنة النقابية بشركة الدلتا للصلب في تصريحات لـ«الدستور» أن لجنة الصناعة بمجلس النواب عقدت برئاسة المهندس معتز محمود اجتماعين بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع من أجل العمل على اصدار الرخصة وهو ما تم النجاح فيه.

وأوضح الأمين العام للجنة النقابية بشركة الدلتا للصلب أن لجنة الصناعة بمجلس النواب نجحت في مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مجاهد نصار وعاطف مغاوري وضياء الدين داوود بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب على الرغم من سداد الشركة كافة الرسوم والمستحقات اللازمة لتجديد الرخصة، وعدم الموافقة على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، بهدف عدم الاستمرار في خطة تطوير الأفران المخصصة بصهر الحديد لإنتاج خام البليت وهي شركة مملوكة للدولة.