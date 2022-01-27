الخميس 27 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

للذكور والإناث.. مجلس الدولة يعلن قبول طلبات تعيين بوظيفة مندوب مساعد دفعة 2021

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قرر مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، فتح الباب أمام تقديم طلبات تعيين دفعة 2021، للذكور والإناث لاول مرة في تاريخ المجلس.

وصرح المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن فتح باب التقدم للإناث من خريجي دفعة 2021، جاء تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس مجلس الدولة، إن الخريجات لهن فرصة متكافئة مع الخريجين، والعبرة باستيفاء الشروط والافضلية دائما للاعلي في التقدير.

وصرح المستشار طه كرسوع الامين العام لمجلس الدولة- نائب رئيس مجلس الدولة، إن من شروط الاعلان أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات الحاصلين علي تقدير جيد على الأقل، والا يزيد العمر عن 30 عاماً، وان يجتاز المقابلة الشخصية، وأن تثبت لياقته الصحية، وأنه سيتم سحب الملفات خلال المدة من يوم الاربعاء الموافق 2 فبراير 2022, حتي نهاية عمل يوم الاربعاء المرافق 9 فبراير 2022، وتقديمها مستوفاه المستندات خلال المدة من يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022, حتي نهاية عمل يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022, وإنه سيتم إخطار المتقدمين والمتقدمات علي تليفونه أو عنوان بريده الإلكتروني بموعد المقابلة المحدد له.

صورة القرار

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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