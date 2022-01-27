7 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب يشاركون في معرض الكتاب

يشارك 7 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإصدارات مختلفة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحالية، المقام في الفترة من 26 يناير الجاري حتى 7 فبراير المقبل.

ويشارك الزميل عمرو عزت حجاج، بكتاب الثورة المهدية عن دار سنابل للنشر والتوزيع، والزميل آدم الطوخي بكتاب بنو آدم، عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع، والزميل رامي عبد الباقي، بكتاب نسور الظل، عن دار زين للنشر والتوزيع.

كما يشارك الزميل محمد محرم، بكتاب الوعي المالي.. كتاب «من وحي الألم» عن دار المعالي للنشر والتوزيع، والزميل مصطفى كُريم بكتاب القوى الإنسانية، ضمن سلسلة الحياة الطيبة مع اثنين من المؤلفين، ومجموعة قصصية بعنوان «كما تراها» وتحوي 8 قصص قصيرة، وكتاب «الحياة الطيبة» بمشاركة 3 مؤلفين، عن دار نبراس للنشر والتوزيع.

ويشارك الزميل قياتي عاشور، بكتاب الثقافة والإبداع، الصامر عن دار روابط للنشر والتوزيع، والزميل مينا كمال بكتاب فن الدهاء، عن دار اكتب للنشر والتوزيع.

وتحمل الدورة الـ 53 من معرض الكتاب عنوان «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وحسب تصريحات صحفية سابقة للدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تعتبر الدورة أحد أكبر تجمع للناشرين على مستوى العالم، إذ يشارك فيها 1063 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية وتوكيلا من 51 دولة تمثل قارات العالم، ويقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، تشمل 5 صالات تتضمن 900 جناح.

عضو التنسيقية يشارك محافظ جنوب سيناء ومدير الأمن في وضع اكليلا من الزهور على النصب التذكارى بطور سيناء

وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ70، وممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شارك سليمان مبارك عضو التنسيقية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب واللواء شريف رؤوف مساعد وزير الداخلية ومدير أمن جنوب سيناء، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة وذلك بمقر فرق الأمن بمدينة طور سيناء بحضور لفيف من القيادات الأمنية ورجال القوات المسلحة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن تضحيات رجال الشرطة ستظل خالدة على مر العصور فداء لأمن الوطن والحفاظ على استقراره ورخائه، مقدماً التهنئة والتحية لكافة رجال الجيش والشرطة الدرع الحامي لأمن الوطن.