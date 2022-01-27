«التخطيط» في أسبوع.. إقرار قانون التخطيط العام وتوقيع اتفاقيات تعاون لتدريب الموظفين

استضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العديد من الفعاليات والاجتماعات المحلية والدولية على مدار الأسبوع الجارى، والتى نستعرض أبرزها فى هذا التقرير:

جاء إقرار قانون التخطيط العام للدولة بعد إعلان مجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع القانون أهم خطوة احرزتها وزارة التخطيط بعد سلسلة طويلة من المناقشات داخل اروقة البرلمان المصرى، وبدورها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون التخطيط العام للدولة هي إنجاز مهم في عملية الإصلاح التشريعي وتطوير المنظومة التخطيطية في مصر وفق أحدث المعايير الدولية.

https://www.dostor.org/3695768

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- ممثلَا عنه الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، وجامعة المنصورة ممثلة في الدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية؛ اتفاقية تعاون مشترك في مجالات التطوير وإعادة الهيكلة الإدارية وتنمية القدرات البشرية والبحث العلمي والخدمات الاستشارية وغير ذلك من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

https://www.dostor.org/3695969

ومن بين أنشطة الوزارة، إعلان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضخ 259 مليار جنيه استثمارات لقطاع التنمية العمرانية بهدف توفير احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحي، وتهيئة للأنشطة الاقتصادية متطلباتها من الأراضي وشبكات المرافق والبنية الأساسية.

https://www.dostor.org/3696761

كما وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- ممثلَا عنه الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، وجامعة المنصورة ممثلة في الدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية؛ اتفاقية تعاون مشترك في مجالات التطوير وإعادة الهيكلة الإدارية وتنمية القدرات البشرية والبحث العلمي والخدمات الاستشارية وغير ذلك من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

https://www.dostor.org/3695969

وفى الثلاثاء الماضى، ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 21/2022-23/2024، وأنشطة الوزارة في مجال التدريب وبناء القدرات وتأهيل الكوادر بالدولة؛ وذلك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

https://www.dostor.org/3695100

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي ورشة عمل لقيادات محافظة مطروح من رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات والمراكز التكنولوجية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك بديوان عام المحافظة؛ استعدادًا للمشاركة في الدورة القادمة للجائزة. جاءت الورشة بدعوة من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

https://www.dostor.org/3692422

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 17.9 مليار جنيه لتنفيذ 178 مشروعًا تنمويًا بمحافظة بورسعيد بخطة عام 21/2022، لافتة إلى أن الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة تمثل 5,1 من جملة الاستثمارات العامة الموزعة لإجمالي الجمهورية.

https://www.dostor.org/3691270

