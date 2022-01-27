برلماني يقدم طلب إحاطة بشأن توافق سياسة «قطاع الأعمال» مع خطة الدولة 2030

تقدم عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة للدكتور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهه لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق، بشأن سياسة الوزارة ومدى اتفاقها مع خطة الدولة 2030، وتوافقها مع السياسات الخاصة ببرامج الحكومة ككل، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الجمهورية الجديدة التى ترتكز على توطين الصناعة.

وتساءل المغاوري في طلب الإحاطة عن موقف الشركات الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال من حيث الانتاج والتمويل وسوق المنافسة في السوق المحلية والخارجية إن وجد، وما هي خطة الوزارة في إدارة تلك الشركات والنهوض بها، والعمل على تطويرها، وتنميتها.

وطالب عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته مع المسئولين التنفيذيين.