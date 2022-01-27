الخميس 27 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يقدم طلب إحاطة بشأن توافق سياسة «قطاع الأعمال» مع خطة الدولة 2030

النائب عاطف المغاوري
النائب عاطف المغاوري

تقدم عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة للدكتور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهه لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق، بشأن سياسة الوزارة ومدى اتفاقها مع خطة الدولة 2030، وتوافقها مع السياسات الخاصة ببرامج الحكومة ككل، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الجمهورية الجديدة التى ترتكز على توطين الصناعة.

 وتساءل المغاوري في طلب الإحاطة عن موقف الشركات الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال من حيث الانتاج والتمويل وسوق المنافسة في السوق المحلية والخارجية إن وجد، وما هي خطة الوزارة في إدارة تلك الشركات والنهوض بها، والعمل على تطويرها، وتنميتها.

وطالب عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته مع المسئولين التنفيذيين.

النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي توطين الصناعة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق اللجنة التشريعية حزب التجمع رؤية مصر ٢٠٣٠ عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

المرور تدفع بالأوناش لرفع حطام حادث انقلاب ميكروباص بالأوسطى

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى واقعة التحرش بالفنانة كارولين عزمى

إطلالة جريئة لروبى فى حفل «Joy Awards» بالرياض

إطلالة باللون الأسود لـ إيمى ودنيا سمير غانم فى حفل«JOY AWARDS» بالرياض

«أبو جبل يتألق».. توقعات الأبراج لمواجهة الفراعنة والمغرب في أمم أفريقيا

«الأرصاد» تكشف عن حالة طقس الجمعة: شديد البرودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نزع سلاح المعلومات المضللة.. الحروب كثيرة!

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «3-3»

محمد هشام عبيه

بالصدفة والمواعيد.. بهجة الحياة ومخاوفها من دون ضريبة القيمة المضافة

ماجد حبته

حديد مدرّع.. وتوكتوك بديل

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

صور

عزاء الكاتب الراحل ياسر رزق فى الإسماعيلية

ندوة مصطفى الفقي في معرض القاهرة للكتاب 2022

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير إسرائيلي سابق يقرّ بذنبه بمساعدة معلّمة متّهمة بالاعتداء جنسياً على قاصرات

إسرائيل: سنواصل استراتيجيتنا ضد إيران رغم محادثات فيينا

خوفًا من الزلازل المتكررة.. إسرائيل تفعل نظام إنذار جديد