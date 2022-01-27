«الإفتاء» توضح: هل سورة الفاتحة تساعد على رفع البلاء؟

وجه أحد رواد التواصل الاجتماعي سؤال إلى دار الإفتاء خلال البث المباشر الذي تجريه عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقول: جارتي تقول لي دائما عليكي بسورة الفاتحة في قضاء الحوائج والأزمات والمرض وأي بلاء، فقد ورد فيها الكثير من الأحاديث، فما حكم الشرع في ذلك؟

وتعد سورة الفاتحة من أكثر السور التي يطرح حولها أسئلة من جانب المواطنين حيث سميت بالشافية والواقية، إضافة إلى عدد من الأسماء الأخرى حولها.

من جانبها، قالت دار الإفتاء، إن لسورة الفاتحة فضلا كبيرا، ولها مكانة عظيمة، حيث سميت بالسبع المثاني، وهى الشافية والواقية، وكتب فيها أحد علماء الأمة مجلد من 8 أجزاء، نظرًا لمكانتها وفضلها العظيم.

وأضافت الإفتاء، أن قراءة سورة الفاتحة في أول الدعاء أو اختتامه، أو في قضاء الحوائج، أو في بداية مجالس الصلح والخير، أو غير ذلك من مهام الناس هي أمرٌ مستحب وجائز ومشروع، وذلك بعموم الأدلة الشرعية الدالة على استحباب قراءة القرآن من جهةٍ، وبالأدلة الشرعية المتكاثرة التي تدل على خصوصية الفاتحة في إنجاح المقاصد وقضاء الحوائج وتيسير الأمور من جهةٍ أخرى.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.