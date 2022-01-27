الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تطلق مبادرة «كلنا واحد» بتخفيضات 60 % (فيديو)

كلنا واحد
كلنا واحد

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، فيديو يتضمن إطلاق المرحلة الـ 21 من مبادرة كلنا واحد، للمشاركة في توفير مستلزمات الأسرة من سلع غذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة.

وجاء ذلك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقها تأكيدا على الثوابت الاجتماعية والاستراتيجية الأمنية، وبهدف توفير السلع المختلفة ومنها الاستراتيجية بأسعار مخفضة.

وتم انطلاق المبادرة بعد تنسيق واجتماعات مع كبار التجار والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والكيانات الصناعية، حيث تتوفر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، بفروع السلاسل التجارية المشاركة على مستوى الجمهورية، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

من جانبهم أثنى المواطنون على أسعار السلع المطروحة بالمبادرة، متوجهين بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتين إلى أن الأسعار في متناول الجميع.

وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد سلع غذائية عيد الشرطة الاجراءات الاحترازية

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وائل لطفي

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