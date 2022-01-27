الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بحبس عجوز هشم رأس زوجته في سوهاج

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الخميس، حبس عجوز، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتهشم رأس زوجته بسبب خلافات آسرية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتم نقل المجنى عليها إلى مستشفى طما المركزي في حالة سيئة وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف وتولت النياية التحقيق.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا بالحادث ووصول المدعوة «زيناهم س ا» 42 سنة ربة منزل إلى مستشفى طما المركزى مصابة بجرح تهتكى وجرحين رضيين بفروة الرأس واشتباه كسر بالذراع الأيمن.

وتم نقلها إلى المستشفى الجامعى بسوهاج وأفادت باتهام زوجها عبدالعزيز- 63 سنة فلاح- بسبب الخلافات الزوجية وتم ضبط المتهم واعترف وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة في سوهاج حبس عجوز تحريات المباحث خلافات أسرية

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وائل لطفي

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