الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

قبل شهر رمضان المبارك.. نصائح مهمة حول تخزين الخضروات

تخزين الخضروات
تخزين الخضروات

أسابيع قليلة تفصلنا عن بدأ شهر رمضان المبارك، والذي يفضل عدد كبير من الأهالي تخصيصه للذكر والعبادات ومن أجل ذلك يقومون بتوفير كل الوقت والجهد، عن طريق التجهيزات التي يمكن لربة المنزل تحضيرها قبل شهر رمضان المبارك، وتساعدها في النهاية على التفرغ للعبادات وحدها، اذ يكون الطعام خلال هذا الشهر لأطعمة تمت إعدادها مسبقًا.

وفي السطور التالية نقدم عدد من النصائح عند القيام بتخزين الطعام، الخضروات على وجه التحديد وذلك بحسب ما ورد في موقع " unlockfood".

نصائح حول تخزين الخضروات:

تختلف الخضروات في أنواعها لكنها تتفق في شيء واحد، هو الطريقة التي يمكن أن نقوم بتخزينها سواء كان في الثلاجة للفترات القريبة أو في الديب فريزر للفترات الأطول، ففي الثلاجة يمكن الاحتفاظ بعدد من الخضروات لمدة أسبوع فقط، وبعدها لن تكون صالحة للتداول، كالخيار مثلًا، أما الجزر فيمكن أن يظل في الثلاجة لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاث أسابيع.

أما في حالة التخزين للمدة الطويلة فهناك خضروات لا يمكن أن نقوم بتخزينها كالخيار مثلًا، أما القرنبيط، والفاصوليا، الجزر، والبسلة، يمكن أن نحتفظ بها في الفريزر لمدة من الشهر وحتى عام كامل، مع احتفاظها بكامل خواصها، وفوائدها، ولكن كيف يمكن أن نحصل على فوائد الخضار مع الاحتفاظ به مجمد لفترات طويلة.

طريقة الحصول على خضار مجمد سليما:

يعد تجميد الخضار في المنزل طريقة سريعة وسهلة للحفاظ على العناصر الغذائية والاستمتاع بمذاق الخضار الصيفية طوال العام، تحتاج معظم الخضروات إلى أن يتم سلقها سريعًا قبل أن يتم تجميدها، هذا يعني أنه يجب عليك سلق الخضار كاملة أو تقطيعها لمدة 1-2 دقيقة ثم وضعها على الفور في ماء بارد مثلج لإيقاف عملية الطهي، سيحمي ذلك الخضروات من الاستمرار في النضج داخل الفريزر، وستكون الخضروات المجمدة جيدة لمدة تصل إلى عام واحد. 

الخضرروات تخزين الخض الفريزر أطعمة لا تضعها في الثلاجة الفاكه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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