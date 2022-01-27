الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تخوفات أمريكية من العاصفة «بيج ابل» وسط توقعات بتدهور الطقس

العاصفة الثلجية في
العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة

قال خبراء الأرصاد إنه من المتوقع أن تتساقط كميات كبيرة من الثلوج بسبب عاصفة بيج آبل على الولايات المتحدة الامريكية، مع توقع كميات أعلى في لونج آيلاند وكونيتيكت.
وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، من المتوقع أن تشتد العاصفة الثلجية القوية مع انتقالها شمالًا من كارولينا ووصولها إلى منطقة الولايات الثلاث في وقت مبكر من يوم السبت ، حسبما قالت ماري جيلبرت ، عالمة الأرصاد الجوية.
وأكدت الصحيفة انه من المتوقع ان تضرب"عاصفة كبيرة" منطقة نيويورك مع تساقط ثلوج، حيث يعتقد علماء الأرصاد أن عمليات الإغلاق لعام 2020 ربما تسببت في حدوث برق أقل.
وقال جيلبرت: "بمجرد أن يبدأ تساقط الثلوج حقًا ، سوف تتدهور الظروف بسرعة كبيرة".
وتابع "ثقتنا عالية نسبيًا ، وسيكون هذا حدثًا مهمًا، أسوأ ما في العاصفة سيستهدف نيو إنجلاند وربما مدينة نيويورك، وهو الامر الذي قد يتسبب في انتشار الفوضى".
وأضاف جيلبرت أنه من المتوقع أن يبدأ تساقط الثلوج على منطقة نيويورك بين منتصف ليل الجمعة  وحتى صباح يوم السبت ، مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 45 ميلاً في الساعة.
وقال إنه في حين أن بيج ابل يمكن أن تصل إلى ما بين 8 و 12 بوصة من الثلج ، فإن أجزاء من شرق لونغ آيلاند قد تصل إلى 18 بوصة قبل أن تغادر العاصفة "الضربة السريعة" المنطقة.
واكدت الصحيفة انه من المتوقع أن تشتد العاصفة الثلجية القوية مع انتقالها إلى الشمال، حيث قالت ماري جيلبرت ، عالمة الأرصاد الجوية، إن الظروف ستتدهور بسرعة كبيرة، حيث تتراوح كميات  8 و 12 بوصة من الثلج ، بينما قد تصل أجزاء من شرق لونغ آيلاند إلى 18 بوصة.
وقال جيلبرت: "ستصبح قوية جدًا وستتسابق عبر الساحل ، بشكل أساسي".
واشارت الصحيفة الى انه في نيوجيرسي، من المتوقع أن يصل النصف الشرقي من الولاية إلى 6 إلى 12 بوصة ، بينما سيحصل الجانب الغربي على 3 إلى 6 بوصات يمكن التحكم فيها، ومن المتوقع حدوث نفس الانقسام في ولاية كونيتيكت ، حيث يمكن أن تشهد مدينة هارتفورد والمناطق الشرقية ما يصل إلى 18 بوصة ، مع توقع حوالي قدم إلى الغرب من عاصمة الولاية.

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