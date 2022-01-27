الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«أحلى كلام».. برنامج ترفيهى جديد على «الحياة» يومى الجمعة والسبت

برنامج ترفيهى جديد
برنامج ترفيهى جديد على الحياة

تبدأ قناة «الحياة» العامة إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض برنامج جديد يقدمه أحمد فهمي.

 اسم البرنامج "أحلى كلام" ويتضمن البرنامج العديد من الفقرات المتنوعة المرحة ما بين ألعاب ذهنية وغناء مع نجوم الفن في مصر والعالم العربي.


وفى أولى حلقات البرنامج يحل الفنان أشرف عبدالباقي ضيفا على أحمد فهمي – مقدم البرنامج – وهو اللقاء الذي يعرض في حلقتين، يومي الجمعة والسبت، الموافق 28 و29 يناير الجاري على قناة "الحياة" فى تمام الساعة 10 مساء.

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وائل لطفي

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