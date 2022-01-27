رئيس اتحاد الناشرين المصريين: اختفاء أزمة شحن ودخول الكتب فى الدورة الحالية

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الاتحاد اتخذ كل الإجراءات والتسهيلات لتفادى المشكلات التى كان يتعرض لها الناشرون من قبل، مؤكدًا أن من بين هذه المشكلات تأخر شحن ودخول كتب دور النشر المختلفة إلى صالات العرض.

وأوضح «عبده»، لـ«الدستور»، أن هذه المشكلة تمت معالجتها بالكامل من خلال شركة التوزيع التى اعتمدت آلية جديدة فى شحن كتب دور النشر من خلال تسلسل للسيارات حسب توقيت كل دار وتوزيعها على قاعات المعرض «الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة».

وأضاف: «انتهت شركة الشحن من عملها فى وقت قياسى وبنجاح كبير، وتم نقل معظم كتب دور النشر من مخازنها، ما أدى لتخفيف عدد السيارات المنتظرة، الأمر الذى يسهل ويسرع من عملية نقل الكتب إلى صالات العرض».

وتحدث «عبده» عن المكتبات التى تحوّلت للنشر مؤخرًا وما إذا كان تحق لها المشاركة فى المعرض، خاصة أن القانون ينص على أن يكون الناشر مشاركًا بـ٥٠ عنوانًا على الأقل، موضحًا: «المكتبة التى ثارت حولها ضجة إعلامية مؤخرًا لم يُسمح لها بالمشاركة فى المعرض، والمشاركة فى معرض الكتاب تتطلب أن يكون الناشر عضوًا أصيلًا فى اتحاد الناشرين المصريين أو بتوكيل».

وعن حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، أكد أن هناك لجانًا من الاتحاد تمر على دور النشر وفى أجنحة المعرض للتأكد من أن الكتب المعروضة «أصلية» وتخص الدور العارضة لها، مؤكدًا أن هناك لجانًا تابعة للجنة العليا المنظمة لمعرض الكتاب تتابع هذه الظاهرة بالتعاون مع لجان المصنفات الفنية.

وحول دور النشر المصرية الجديدة التى تشارك لأول مرة خلال الدورة الثالثة والخمسين للمعرض، أضاف: «يبلغ عدد الناشرين المشاركين فى دورة هذا العام ١٤٠٠ ناشر، وهم أعضاء اتحاد الناشرين المصريين، سواء عضوية أصيلة أو بتوكيل».

وتابع: «قرار تخصيص القاعة الخامسة من المعرض لكتب الأطفال والوسائل التعليمية أتاح الفرصة لمشاركة العديد من دور النشر التى تشارك فى المعرض لأول مرة».

وعن دور النشر الوهمية التى تحتال على الكتّاب الشباب، أوضح «عبده» أن أصحاب هذه الدور ليسوا أعضاء فى اتحاد الناشرين المصريين، وكانت اللجنة العليا المنظمة لمعرض الكتاب قد توصلت إلى أن الأمر مجرد «بيزنس» ومحاولات لترويج هذه الدور وهو ما يسىء لصناعة الكتاب ومهنة النشر بأكملها.

وحول الكتب التى تحمل الأفكار التكفيرية والاتجاهات المتطرفة، أضاف: «هناك لجان تتفقد أجنحة المعرض والكتب المعروضة، سواء من الاتحاد أو الهيئة العامة للكتاب أو المصنفات الفنية؛ للتأكد من أن هذه النصوص والكتب المعروضة لا تحمل فكرًا متطرفًا».