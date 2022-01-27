الخميس 27 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على راكبة بمطار القاهرة حاولت تهريب 4 آلاف كارت ميمورى

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب 4 آلاف كارت ميموري بحوزة راكبة قادمة من دبي.

بدأت الواقعة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، أستوقف ياسر محمد إبراهيم رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدي الراكبات، والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة لم يلاحظ وجود أشياء مخالفة.

وكلف أحمد محمود البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2، نورهان محمد فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا مما أسفر عن ضبط حوالي 4 آلاف كارت ميموري، أخفتهم الراكبة في أماكن حساسة في جسدها، وشارك في إجراءات الضبط كلا من مصطفي حسن وبسمه عبد الحميد مأمورا الجمرك وعمرو العميري مدير الحركة. 

وأمر أسامة محمد دياب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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