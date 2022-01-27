الصديقية الشاذلية تستضيف محاضرات «الأدب الصوفي» الأحد

يستعد الدكتور يسري جبر الحسيني، الأستاذ بالأزهر الشريف ومقدم الطريقة الصديقية الشاذلية تقديمه مجموعة محاضرات بعنوان “الأدب الصوفى”، وذلك بمقر الطريقة الصديقية الشاذلية بمنطقة المقطم بالقاهرة، يوم الأحد المقبل، حيث يشارك عدد كبير من الطلاب والتلاميذ فى هذه المحاضرات العلمية التي تستضيفها الطريقة الصديقية الشاذلية بالمقطم.

وينظم فرع الطريقة الصديقية الشاذلية العديد من المحاضرات واللقاءات العلمية والدينية التي تدور جميعها حول " علوم ومناهج التصوف الإسلامى"، تحت إشراف الدكتور يسري جبر الحسينى، خاصة خلال الفترة الأخيرة بعد الإعلان بشكل رسمى عن تدشين الطريقة الصديقية الشاذلية التى يقودها الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق ورئيس اللجنة الدينية بالبرلمان.

ويشارك فى المحاضرات عدد كبير من العلماء والشيوخ والدعاة التابعين للطرق والزوايا الصوفية، حيث تشمل هذه اللقاءات الحديث عن العلوم الدينية والشرعية وكذلك المناهج والأطروحات الصوفية المختلفة التى يتم مناقشتها خلال الجلسات .

الطريقة الصديقية الشاذلية هى طريقة صوفية سُنية معترف بها من المجلس الأعلى للطرق الصوفية بالقرار رقم 11/2018، تهدف إلى التربية الدينية والروحية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى العمل بها بالوعظ والإرشاد؛ فلا يجوز لأعضاء الطريقة القول بعقائد أو إتيان أفعال أو إقامة موالد أو احتفالات أو أذكار تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب.

ويتصل سندها العلمي والروحاني إلى سيدي أبو الحسن الشاذلي من طريق العالم الكبير المحدث السيد عبد الله بن الصديق الغماري – من أكابر علماء علم الحديث الشريف – ويصل نسبه بسيدنا الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب حصل على عالمية الأزهر سنة 1931 وتوفى سنة 1992 وكان من أكابر تلاميذه فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة .