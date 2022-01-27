الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى واقعة العثور على أشلاء جثة فوق شريط السكة الحديد بالمنيا

جثة
جثة

تجري النيابة العامة بمدينة مطاي بمحافظة المنيا تحقيقا موسعا في واقعة العثور على أشلاء جثة مجهولة لمواطن على شريط السكك الحديد لبيان سبب الوفاة، وتم نقل الأشلاء إلى مشرحة مستشفى بنى مزار العام وكلفت النيابة أجهزة البحث الجنائي التعرف على هوية الجثة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يتضمن العثور على أشلاء جثة لشخص مجهول الهوية، لقي مصرعه تحت عجلات القطار المار شرق مزلقان قرية الكفور التابعة إدارياً لمطاي في نطاق سكة حديد المنيا، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى بنى مزار العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الحادث، واتخاذ إجراءات النشر عن الجثة، لتحديد هوية صاحبه، وسرعة التوصل إلى ذويه، ورجحت التحريات الأولية، أن المتوفى صدمه القطار أثناء العبور من منطقة غير مخصصة لعبور المشاة.

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وائل لطفي

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