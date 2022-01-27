الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

المتيم ومروة وأسماء والحدينى يفوزون بجائزة عفيفى مطر للشعر

محمد المتيم
محمد المتيم

فاز الشاعران محمد المتيم ومروة أبوضيف بالمركز الأول مناصفة، فيما حصد الشاعران محمد الحديني وأسماء حسين المركز الثاني مناصفة، في مسابقة عفيفي مطر للشعراء العرب، والتي أعلن نتيجتها اليوم أتيليه العرب للثقافة والفنون.  
وقال الناقد التشكيلي قنديل رئيس مجلس إدارة الأتيليه، إن هذه الدورة المؤجلة منذ عامين بسبب تداعيات أزمة كورونا تحمل اسم الشاعر والمترجم الراحل محمد عيد إبراهيم، مؤكدا أنه سيتم تنظيم حفل كبير خلال فبراير المقبل، لتكريم الفائزين وأعضاء لجنة التحكيم  التي ترأسها الشاعر العراقي الكبير علي جعفر. 
وأضاف قنديل أنه نظرا لتأخر المسابقة عامين، فقد سمحنا للمشاركات المقدمة منذ نهاية العام 2019 وتغاضينا عن شرط النشر، ولما قدم بعض الشعراء دواوين أخرى جديدة سمحنا بدخولها المسابقة مع دواوينهم القديمة للجنة الفرز، حتى لا نظلم شاعرا أو شاعرة بسبب تعليق المسابقة خلال أزمة الكورونا، واعتبرنا هذه الدورة استثنائية لاستئناف نشاط المسابقة التي ستنظم سنويا بدءا من الدورة المقبلة.
وقالت لجنة تحكيم إنها اجتمعت بحضور “الدكتور علي جعفر العلاق رئيسا، والدكتور صلاح السروي عضوا، والدكتور محمود الضبع عضوا” للتوصل إلى النتيجة النهائية لمسابقة عفيفي مطر الشعرية في نسختها الثالثة، وبعد المداولة وتبادل الآراء.
وتوصلت اللجنة إلى ترتيب الفائزين على النحو التالي:
المركز الأول: مناصفة بين:
ديوان "افتحي الباب يا فاطمة"، للشاعر محمد المتيم.
ديوان "منهك كأنه المعجزة"، للشاعرة مروة أبو ضيف.
المركز الثاني: مناصفة بين:
ديوان "ظل يرتسم على المياه البعيدة"، للشاعر محمد الحديني.
ديوان "جغرافيا الحساسية"، للشاعرة أسماء حسين.
وقال قنديل إنه سيتم عقد اجتماع لمجلس أمناء الجائزة قريبا لاختيار أمين عام جديد بدلا من الدكتور شاكر عبد الحميد رحمه الله، واختيار عضو جديد بدلا من الشاعر الراحل محمد عيد إبراهيم رحمه الله، ووضع شروط جديدة لضمان استمرار المسابقة في مجال الشعر والدراسات النقدية.

الشاعران محمد المتيم مروة أبو ضيف المركز الأول مناصفة الشاعران محمد الحديني أسماء حسين المركز الثاني مناصفة مسابقة عفيفي مطر للشعراء العرب

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وائل لطفي

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