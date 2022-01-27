الخميس 27 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط راكبين بالمطار بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة والمهربة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، من إحباط محاولتي تهريب أدوية، "الأولى" كانت بالتنسيق مع إدارة البحث بمبني الركاب رقم 2 وهي ضبط راكب أوروبي من أصل مصري بحوزته 34 شريطا من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الرحلة القادمة من ميلانو.

أما الحالة الثانية فكانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب شركة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، استوقف مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكرحوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، قام مدير الحركة المشرف على الصالة بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود 6 عبوات دوائية مخبأة داخل الجيوب بالملابس داخل حقائب الراكب بداخلها 228 وحدة من الأدوية غالية الثمن.

أمر أحمد سعد عبد المطلب مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الأول.

وأمر أحمد عبد الهادي مدير الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب الأول للنيابة المختصة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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