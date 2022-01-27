«رحلة هجرة الرسول».. جناح الجامعة العربية بمعرض الكتاب يتزين بأرشفة مخطوطات السعودية

احتوى جناح جامعة الدول العربية فرع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم معهد المخطوطات العربية، على أكبر سجلات المخطوطات العربية القديمة، التي تأرشف رحلة هجرة الرسول من مكة للمدينة، ورحلة العائلة المقدسة.

اهتمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم معهد المخطوطات العربية، بتقديم محتوى جديد المخطوطات العربية الهامة، والمترجمة، التي تؤرشف أبرز أحداث وحضارات العرب، التي غابت لسنوات عن أعين الشباب، والأطفال حتى تلاشت.



قال عامر محمد، أحد أعضاء فريق جناح جامعة الدول العربية فرع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم معهد المخطوطات العربية، لـ"الدستور" إنهم يعملون بشكل دوري على تطويع الإرث القديم ليكون مناسبا لذوق القارئ الجديد، الذي يطمح في طرح العديد من الصور والخرائط التي تشرح الرحلة، لتكون بديلة عن الكتابة النصية النمطية المعتادة.

وتابع: أبرز إصداراتنا هذا العام هي تاريخ بعثة الرسول ورحلته بالمملكة العربية السعودية، والتي طلبها الأعضاء خلال العام الماضي، إذ اهتمت جامعة الدول العربية بطرح المخطوطات لتكون سبلا جديدة جاذبة للشباب، والباحثين في مجال الحضارة الإسلامية، والتاريخ العربي.



وانطلقت النسخة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».



يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم «5» قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين «نشر عام» 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين «كتاب أجنبي» 43 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين «كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، كتاب تعليمي مدرسي» 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين «كتاب إسلامى وتراث» 97 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعـدد الناشرين المصريين «كتاب أكاديمي» 49 ناشرًا، وعـدد الناشرين العرب 298 ناشرا عربيا، وعدد الناشرين «كتاب صوتي» 1، وعدد المشاركين من ذوى القدرات الخاصة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريا، و45 توكيلًا عربيا، وتحل دولة اليونان ضيف شرف على الدورة 53، من معرض القاهرة، وتشارك فيه 50 دولة، تمثل قارات العالم.