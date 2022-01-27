الخميس 27 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 477 مخالفة مرورية والقبض على 3 عاطلين فى أسوان

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان عدة حملات أمنية ومرورية على الطرق السريعة في العديد من المناطق بالمحافظة.

فقد ألقت الأجهزة الأمنية في أسوان، اليوم الخميس، القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 3 قطع أسلحة نارية وكمية من مخدر البانجو بقصد الاتجار.

فيما تمكنت إدارة مرور أسوان من ضبط 477 مخالفة مرورية في حملات على الطرق السريعة والداخلية.

كما أسفرت الحملات عن التصالح الفوري في 84 مخالفة، وتحرير 111 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 67 حالة عدم قبول التصالح، وسحب تراخيص 28 حالة مسببات الحوادث، وتحرير 81 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 105 مخالفات متنوعة، كما تم ضبط سائق لتعاطيه المخدرات أثناء القيادة.

وتحررت المحاضر اللازمة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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