التحقيق مع عصابة الاتجار فى العقاقير المخدرة بالمنيرة الغربية

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار المواد المخدرة بمنطقة المنيرة الغربية.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال يفيد قيام تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالعقاقير المخدرة بمنطقة عزبة خيزه بالمنيرة الغربية.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث قطاع الشمال تبين أن أفراد التشكيل العصابي سيدة وعاطلين لديهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم المنيرة الغربية والرائد مصطفى الدكر معاون مباحث والرائد إبراهيم حامد معاون مباحث والنقيب عصام الشناوي معاون مباحث وتم القبض على المتهمين وعثر بحوزتهم على ٢١٠٠٠ قرص باركينول و١٣٠٠٠ قرص أموتريل و٧٠٠٠ قرص ابترل وبندقية خرطوش تركية الصنع و٤ طلقات ومبلغ٢٥٠٠٠ جنيه و٣ هواتف محمولة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.