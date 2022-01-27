الخميس 27 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«روتاري مرسى مطروح» يهنئ مدير الأمن بعيد الشرطة الـ 70

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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قدم نادي روتاري مرسى مطروح، اليوم الخميس، التهنئة إلى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، وأهداه درع النادي؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، وذلك بمقر ديوان عام المديرية بمدينة مرسى مطروح.

وقام وفد رفيع المستوى من نادي روتاري مرسى مطروح، يضم السكرتير الفخري للنادي محمد الملاح، وعلي عبدالحاكم، والدكتورة هالة عبدالله، ومحمد منير رئيس لجنة الإعلام والصورة العامة للنادي؛ بزيارة ديوان مديرية أمن مطروح لتقديم التهنئة بعيد الشرطة.

ورحب مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء هشام أبو النصر، بأعضاء الوفد من ممثلي النادي، معربا عن خالص شكره وتقديره لنادي روتاري مرسى مطروح؛ لزيارته الكريمة  لتقديم التهنئة بعيد الشرطة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها النادي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمحافظة مطروح.

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ومن جانبه قدم السكرتير الفخري للنادي، محمد الملاح، التهنئة لمدير الأمن بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن رئيس وأعضاء النادي، مؤكدًا على الدور الكبير والعظيم الذي يقوم به رجال الشرطة المصرية البواسل في الحفاظ على الأمن الداخلي وإقرار النظام في كافة أرجاء مصر، تحت قيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأشاد الملاح بالدور الوطني الذي يقوم به ضباط وجنود الشرطة في مواجهة براثن الإرهاب الأسود الذي يسعى للنيل من أمن مصر واستقرارها، موجهاً أسمى آيات التقدير والعرفان بتضحيات رجال الشرطة وبذلهم الغالي والنفيس للحفاظ على سلامة الوطن، ودعا بالرحمة لشهداء الشرطة الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على السلم والأمن للمصريين، وحفظ الله مصر أرضا وقيادة وشعبا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد الجمهورية المصرية الجديدة، وباعث نهضتها الحديثة.

كما قدم روتاري مرسى مطروح التهنئة إلى اللواء عبد الغني حمادة، مساعد مدير أمن مطروح، والعميد إيهاب بكرى مأمور قسم شرطة مطروح، وضباط القسم.

قسم شرطة مساعد وزير الداخلية عيد الشرطة المصرية مدير امن مطروح روتاري مطروح

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وائل لطفي

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