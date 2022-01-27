ضبط 13 محاولة تهرب جمركي لهواتف محمولة وتلسكوبات وعدسات طبية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلى، بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 13 محاولة تهرب جمركى لعدد من الهواتف المحمولة والتلسكوبات وكمية من العدسات الطبية ومستحضرات التجميل وبضائع متنوعة.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة تم الاشتباه في الأمتعة الشخصية لـ 13 راكبا قادمين من السعودية والكويت والامارات وبتفتيشها تبين وجود 2 بندقيه ضغط هواء و3 تلسكوب بندقيه و5 شاشه TV و2800 عدسة طبية و1376 قطعة مستحضرات تجميل وجهاز مساحة و3700 من طلقات خرسانية وسلاح أبيض وكمية من الأدوية البشريه والمبيدات الحشرية واكسسوارات المحمول مخباة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

وقام بالضبط كلا من محمد مصطفي، حاتم حسنين، الحسيني سيد، محمد صبري، أحمد حجازي، محمد جمال مأموري الحركة ومصطفى الحسيني، هاشم إسماعيل، أحمد عاشور مشرفى الحركة بحضور محمد فتوح مدير مجمع الوارد، وعلي عبدالستار ومدحت على ومحمد عفيفي واحمد حسين ماموري التعريفه وأيمن بهجات مدير التعريفة، وحسن عيد تحت إشراف مروان البارودي مدير اداره الأمن الجمركي بالبحر الاحمر وياسر سيد مدير اداره التحريات بالبحر الأحمر، وحسن زايد والخطيب منصور بمكافحة التهرب الجمركي وعبدالله ابراهيم مدير مكافحة التهرب الجمركي.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و417 ألف و360 جنيه .

وقرر الدكتور قدري هابيل، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 13 محضر ضبط جمركي.