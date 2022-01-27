الخميس 27 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يشارك فى منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة والمناخ

وزير الخارجية في
وزير الخارجية في الاجتماع

شارك وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم، في الاجتماع الوزاري لمنتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة والمناخ، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.

وجاء الاجتماع بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، ومبعوث المناخ الأمريكي جون كيري، والوزير البريطاني ألوك شارما رئيس الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك، والمبعوث الروسي للمناخ راسلان إيديلجرييف، وباتريشيا أسبينوزا السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. 

وعقد الاجتماع في إطار العمل المستمر للإعداد للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر التي من المقرر أن تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

SAVE_20220127_164509

التصدي لظاهرة تغير المناخ 

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أعرب عن تقديره لانعقاد هذا الاجتماع الذي يوفر فرصة للحوار مع الدول صاحبة الاقتصاديات الأكبر في العالم، بهدف دعم الجهود الدولية الجماعية للتصدي لظاهرة تغير المناخ.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه إلى أن يساهم المنتدى، الذي يضم الدول الاقتصادية الكبرى صاحبة النصيب الأكبر من الانبعاثات الملوثة، في بلورة رؤية واضحة حول كيفية تحويل سياسات مختلف قطاعاتها الاقتصادية على نحو يُعزز من فاعلية الجهود الدولية في مجال تغير المُناخ.

وأشار إلى ما حققته الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر بجلاسجو من نجاح وزخم على صعيد الجهود الدولية في مجال المناخ، منوهًا بأن اعتماد "برنامج عمل جلاسجو- شرم الشيخ الخاص بالهدف العالمي للتكيف مع تغير المناخ" يمثل تقدمًا على صعيد جهود التكيف مع تغير المناخ.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر تدرك حجم المسئولية المُلقاة على عاتقها بوصفها رئيس الدورة المُقبلة للمؤتمر، واعتزامها البناء على ما تحقق خلال الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر.

SAVE_20220127_164504

توفير التمويل في مجال تغير المناخ

وأبرز ما تشهده مصر حاليًا من مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض للالتزامات المرتبطة بتغير المناخ من خلال تأكيد تنفيذ الالتزامات التي نص عليها اتفاق باريس حول تغير المُناخ، وما شهده مؤتمر جلاسجو من تعهدات. 

وأكد اقتناع مصر أن التصدي لتغير المناخ ليس مسئولية قاصرة على الحكومات بل تشمل أيضًا القطاع الخاص والمجتمعين العلمي والأكاديمي ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف شكري أن التمويل المخصص لعمل المناخ الدولي لم يصل بعد للحجم أو السرعة المطلوبة، وهو ما نحتاج معه إلى العمل لتوفير تمويل ميسر في مجال تغير المناخ، بجانب إعادة تعريف المعايير الخاصة بالمشروعات التي يمكن توجيه التمويل إليها لحشد أكبر قدر ممكن من التمويل لتحقيق الإسهامات المحددة وطنيًا، فضلًا عن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تبعات مستوى مديونية الدول النامية على قدرتها على الحصول على التمويل في هذا الصدد.

SAVE_20220127_164456
تغير المناخ وزير الخارجية مصر الامم المتحدة COP 27

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف عن حالة طقس الجمعة: شديد البرودة

«صحة النواب» تكشف موعد ذروة «أوميكرون»

بث مباشر.. بدء عزاء الكاتب الراحل ياسر رزق فى الإسماعيلية

بسمة وهبة تفاجئ جمهورها: «هرتب أمورى الأول وهعتزل»

المخابرات العامة تنعى الكاتب الصحفى ياسر رزق

الآن رابط بوابة التعليم الأساسي 2022 للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

جلال حمام

كيف تواجه إسرائيل إرهاب متطرفيها؟

ماجد حبته

القمة العربية المقبلة

محمد العسيري

مكتبة فى كل قرية.. معرض فى كل حى!

د.محمد شادي

استهداف شبكة أمان الاقتصاد المصرى

صور

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

زحام بأول أيام معرض القاهرة للكتاب 2022 (صور)

معرض الكتاب يفتح أبوابه للجمهور

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعتقل فلسطينيين على حدود غزة

إسرائيل تسجل 960500 إصابة بفيروس كورونا خلال يناير.. وتوسيع حملة «الجرعة الرابعة»

إغلاق طرق وفيضانات محتملة.. العاصفة «ألفيس» تضرب إسرائيل (فيديو وصور)