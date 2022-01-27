مستشارة وزيرة التضامن تعلن إطلاق المنتدى الأول لسفراء الوعي

قالت آمال ذكي، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي إنها تسعد بحضورها في معرض القاهرة الدولي للكتاب مضيفة: "معرض الكتاب بنلاقي كل اللي نفسنا فيه ومحتاجين نكون سفراء وعي وكل واحد في عيلته ومع جيرانه يكون سفير وعي"، مشيرة إلى إطلاق المنتدى الأول لسفراء الوعي اليوم، وسيكون كل ٣ شهور بجميع محافظات مصر، وسيناقش جميع الدراسات والأبحاث، ويكون دليل للوعي والمعرفة.

وتابعت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال ندوة "بناء الوعي والهوية"، بقاعة ضيف شرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب أن برنامج وعي للتنمية المحتمعية يقوم بتوعية المجتمع اتجاه بعض القضايا وتقديم المساعدات والدعم، ووجود تمكين اقتصادي، وخاصة العمل على أسر تكافل وكرامة.

وأشارت آمال إلى أنها قامت بعمل برنامج "فرصة" لوجود وحدة انتاجية وعمل مشروع لتزويد دخل الأسرة، ومحارب الممارسات الضارة كالزواج المبكر وختان الاناث.

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».