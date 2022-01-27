رئيس «دينية النواب» ينعى عضو هيئة كبار العلماء عبدالرحمن العدوى

نعى الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور عبدالرحمن عبدالنبى العدوى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والاستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، وعضو مجمع البحوث الإسلامية الذى توفى اليوم الخميس عن عمر ناهز الـ99 عامًا.

وتابع "جمعة" عبر صفحته الرسمية، قال رسول الله ﷺ : "إن الله لا يقبض العلم إنتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالماً، اتخذ الناس رؤوساً جهّالاً، فَسُئلوا، فأفتَوا بغير علم، فضلوا وأضلوا".

وأضاف "جمعة": ببالغ الحزن ننعى الدكتور عبدالرحمن عبدالنبي العدوي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، عضو مجمع البحوث الإسلامية الذي توفى عن عمر ناهز 99 عاما، نسأل الله العظيم أن يتغمد العالم الجليل بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ونعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العالم الجليل الدكتور عبدالرحمن العدوي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، الذي وافته المنية وانتقل إلى جوار ربه فجر اليوم، عن عمر ناهز 99 عامًا.

يذكر شيخ الأزهر للفقيد تميزه وتمكنه من تخصصه الدقيق في الفقه والأصول، وأنه لم يدخر جهدًا في خدمة الدعوة الإسلامية، وإثراء المكتبة الإسلامية بالكثير من المؤلفات والمقالات في الفقه والتفسير والدعوة، والتي ستظل مرجعًا للباحثين وطلاب العلم.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة العالم الجليل وتلامذته وطلاب العلم والعالم الإسلامي، داعيًا المولى- عز وجل- أن يجعل علمه وعمَله في ميزان حسناته، وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على أهله وذويه بالصبر والسلوان، {إنا لله وإنا إليه راجعون}.