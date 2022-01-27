الخميس 27 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رئيس «دينية النواب» ينعى عضو هيئة كبار العلماء عبدالرحمن العدوى

الفقيه عبدالرحمن
الفقيه عبدالرحمن العدوى

نعى الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور عبدالرحمن عبدالنبى العدوى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والاستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، وعضو مجمع البحوث الإسلامية الذى توفى اليوم الخميس عن عمر ناهز الـ99 عامًا. 

وتابع "جمعة" عبر صفحته الرسمية، قال رسول الله ﷺ : "إن الله لا يقبض العلم إنتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالماً، اتخذ الناس رؤوساً جهّالاً، فَسُئلوا، فأفتَوا بغير علم، فضلوا وأضلوا".

وأضاف "جمعة": ببالغ الحزن ننعى الدكتور عبدالرحمن عبدالنبي العدوي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، عضو مجمع البحوث الإسلامية الذي توفى عن عمر ناهز 99 عاما، نسأل الله العظيم أن يتغمد العالم الجليل بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ونعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العالم الجليل الدكتور عبدالرحمن العدوي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، الذي وافته المنية وانتقل إلى جوار ربه فجر اليوم، عن عمر ناهز 99 عامًا.

يذكر شيخ الأزهر للفقيد تميزه وتمكنه من تخصصه الدقيق في الفقه والأصول، وأنه لم يدخر جهدًا في خدمة الدعوة الإسلامية، وإثراء المكتبة الإسلامية بالكثير من المؤلفات والمقالات في الفقه والتفسير والدعوة، والتي ستظل مرجعًا للباحثين وطلاب العلم.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة العالم الجليل وتلامذته وطلاب العلم والعالم الإسلامي، داعيًا المولى- عز وجل- أن يجعل علمه وعمَله في ميزان حسناته، وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على أهله وذويه بالصبر والسلوان، {إنا لله وإنا إليه راجعون}.

رئيس اللجنة الدينية البرلمان ينعي الفقيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف عن حالة طقس الجمعة: شديد البرودة

«صحة النواب» تكشف موعد ذروة «أوميكرون»

بث مباشر.. بدء عزاء الكاتب الراحل ياسر رزق فى الإسماعيلية

بسمة وهبة تفاجئ جمهورها: «هرتب أمورى الأول وهعتزل»

المخابرات العامة تنعى الكاتب الصحفى ياسر رزق

الآن رابط بوابة التعليم الأساسي 2022 للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

جلال حمام

كيف تواجه إسرائيل إرهاب متطرفيها؟

ماجد حبته

القمة العربية المقبلة

محمد العسيري

مكتبة فى كل قرية.. معرض فى كل حى!

د.محمد شادي

استهداف شبكة أمان الاقتصاد المصرى

صور

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

زحام بأول أيام معرض القاهرة للكتاب 2022 (صور)

معرض الكتاب يفتح أبوابه للجمهور

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعتقل فلسطينيين على حدود غزة

إسرائيل تسجل 960500 إصابة بفيروس كورونا خلال يناير.. وتوسيع حملة «الجرعة الرابعة»

إغلاق طرق وفيضانات محتملة.. العاصفة «ألفيس» تضرب إسرائيل (فيديو وصور)