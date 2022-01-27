بحضور المؤلف.. مناقشة كتاب «اليونانيون وصناعة مصر الحديثة»

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 صباح اليوم الخميس، ثاني فعاليات "ضيف الشرف" والتي تناولت مناقشة كتاب "دور اليونانيين في إنشاء مصر الحديثة".

قال الكاتب والأكاديمي اليوناني، الكسندر كيتروف، صاحب كتاب "دوراليونانيين في إنشاء مصر الحديثة": “شرف كبير لتكريمي وتكريم كتابي”.



وأضاف: “أريد أن أحكي لكم كيف تم كتابة هذا الكتاب، في الواقع أن كتبت النسخة الإنجليزية لهذا الكتاب، ومن ثم جاءت النسخة العربية صدفة مع حلول ٣٠ عاما من حصولي للدكتوراه في إكسفورد، وجاء إصدار هذا العمل بعد إنهاء الدراسة، وقتها لم أتمكن من استكمال هذا المشروع؛ لأسباب أهمها أنني منذ سنوات طويلة بعيد عن مصر واليونان، وما ساهم في إصدار هذا الكتاب هو الأستاذة نادية نجيب، من الجامعة الأمريكية، فقد أرسلت إلي رسالة عبر الأيميل طلبت فيها مني أن أكتب عن تاريخ اليونانيين في مصر، وقبلت المشروع الذي كان بالنسبة لي تحدي كبير”.

وتابع الكسندر كيتروف: "هناك شيء شخصي، وهو أن جد جدي جاء إلى مصر في عام ١٨٩٠، وجدي كان أول من بني عمارة بالأسمنت عام 1925 بالإسكندرية، وقد تربيت في كل حياتي بحكايات عن مصر، حكايات تدل على أن الجالية اليونانية كانت مزدهرة".

ولفت الكسندر كيتروف: “قمت بتوثيق تاريخ اليونانيين بشكل أكاديمي في مصر، والواقع أن الجالية اليونانية في مصر والولايات المتحدة تعد أكبر جاليتين في العالم”.



وتابع “هذا الكتاب كان سيتم تقديمه عبر الجامعة، ولذا كان لابد أن يكون محكما، والوثائق تقَول إن الجاليات في مصر كان لهَم امتيازات على المصريين، َكان السؤال الذي يشغلني هو كيف كانت هناك علاقات جيدة، وهناك امتيازات عن المواطن المصري، كان علي أن أذهب لكتابة دراسة فريدة أوضح فيها العلاقة بين اليونانين َالمصريين، ويعود هذا إلى أن اليونانيين لديهم علاقات دبلوماسية مميزة بينها َوبين الدول الأخرى”.



وأشار الكسندر إلى أن "اليوناني في الخارج كان يلائم الوضع الجديد الذي يعيش فيه أكثر من هذا، على عكس الجاليات الأخرى. هناك الشاعر "ستركس" قدم ديوان شعري تحت عنوان “الفلاحون” َليس هناك شاعر آخر إنحليزي أو فرنسي أقدم على هذا، والجاليات اليونانية كانت تقوم بإنشاء ملاجيء للأيتام، َكان له وضع خاص داخل مصر".



وأضاف أن هناك في الفترة من عام 1930٠م بدأت فترة ظهور القومية المصرية الاقتصادية بوجَود طلعت حرب، وكان اليونانيين. يساهمون بوجَودهم مثل "زربيني" الذي أنشأ مصنع للزيوت بكفر الزيات. كان اليونانيين يشعرون أن مصر وطنا لهم، وكان هذا أحد الأشياء التي تستحق الدراسة، وأن تقول بشكل مؤسسي إن لديك وطنيين في مصر".



وتابع: ومثلا "كوتسيكا" يفتتح مستشفي للمصريين والأجانب ومثل آخر أخير. عن النشاط الرياضي للجالية اليونانية ومراسم افتتاح الأستاد اليوناني بشبرا في نهاية الأربعينيات، َذلك بعد انتهاء الامتيازات، وذلك َيوضح إصرار اليونانين على الإقامة في مصر، لذا كان عنوان كتابي هو “دور اليونانين في إنشاء مصر الحديثة”.



وأضاف: وهناك كتاب لدبلوماسي يوناني، السفير بوليتس، أكد أن علاقة اليونانيين ليست لها علاقة بالامتبازات. حينما قال إن اليونانيين أول من عملوا في الثقافة في مصر، وهذا مجاملة، وهذا يجوز، ولكنه غير صحيح، لأن اليونانيين أضافوا.



ولفت الكسندر كيتروف، أنه “أثناء تقديم ندوة عن الكتاب في كندا، قامت سيدة مصرية وقالت لي إن العلاقة بين المصريين واليونانيين تعود إلى أن العادات َوالتقاليد متقاربة”.

من جانبه، قال أندريا فافياذيس، إن أقدم جالية في الشرق الأوسط وكل إفريقيا كانت في عام ١٨٤٢ وسنحتفل بمرور ١٨٠ عاما، العام القادم، هناك مناطق في الإسكندرية لها أسماء يونانية نسبة اليونانيين الذين عاشوا فيها مثل “زيزينا” وغيرها.



وتابع: وجود الجالية اليونانية هو جزء من تاريخ اليونان الحديث، وكذلك التاريخ المصري، رجال الصناعة اليونانيين كانوا كثيرون، قرأت كتاب كيتروف ووضح لي أشياء كثيرة لم أكن أعرفها.



من جانبه قال السفير اليوناني "نيكولاوس جاريليديس" الواقع، إن الامتيازات الأجنبية أعطت فرصة لدخول وفود كثيرة من الجاليات من مختلف الدَول.



وأضاف: والحقيقة التى لابد التأكيد عليها أن اليونانيين لهم تواجد قبل عام ١٨٠٠، وقد أذدهروا ، صحيح أن الثلاثينيات كان فترة تفاؤل لليونانيين ليساهموا في الصناعة، وقد جاءوا إلى مصر نتيجة تشجيع محمد علي، ونتيجة وجود استثمارات كبيرة في تلك الفترة، وما نعيشه في الفترة الأخيرة، هناك تنقل من دول لدول. تنقلات كثيرة سعيا للرزق.



وتابع: في حالات كثيرة هناك اختلافات بين اليونانيين اليوم، أحيانا يصعب الحصول علي الإقامة، هناك أحانب يخالفون القانون، ولكن السعي الأساسي هو البحث عن المواطنة، ونرى الأرقام الموجودة تتغير من وقت لآخر.



وأكد السفير اليوناني: “يمكننا أن نساهم في ازدهار الجالية اليونانية في مصر وفتح الباب للعودة، ونحاول أن نحتفظ على هذا التراث وما تم تقديمه من قبل اليونانيين في مصر، وننتظر أن تعود الأوضاع كما كانت سابقا، نحن لا نقف في الماضي بل نسعى إلى المستقبل”.