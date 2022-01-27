الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان العربي يدين هجمات الحوثي على السعودية و الإمارات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعرب مكتب البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لهجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بصواريخ باليستية، معتبرًا أنه تصعيد خطير يهدد منظومة الأمن القومي العربي عامة والخليجي خاصة، كما يشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين ويقوض الأمن القومي العربي، ويضر بالأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس لمكتب البرلمان العربي، الذي عقد اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

وناقش المكتب خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتحضير لاجتماعات لجان البرلمان العربي المقرر انعقادها شهر فبراير القادم، والتي تسبق الجلسة الثالثة للبرلمان العربي لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث .

وقبل أيام، حذر البرلمان العربي من التصعيد الخطير لجماعة الحوثي الإرهابية حيال المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشددا على أنه لا يهدد فقط أمن واستقرار الدولتين إنما هو تهديد لمنظومة الأمن القومي العربي عامة والخليجي خاصة، كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين وتقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين.

وأكد، تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في إجراءاتهما لحفظ أمن وسلامة المواطنين، والوقوف معهما صفا واحدا ضد كل تهديد يطول أمنهما واستقرارهما. 

واعتبر البرلمان العربي أن ما تقوم به جماعة الحوثي من أفعال وفظائع تستهدف استقرار الدول ومواطنيها يشكل تحديا سافرا للمجتمع الدولي خاصة بعد قرارات مجلس الأمن ومجلس الجامعةً العربية، مجددا طلبه بضرورة إدراج جماعة الحوثي وتصنيفها كمنظمة إرهابية. 

السعودية الإمارات الخليج هجوم جماعة الحوثي صواريخ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي لجان البرلمان العربي منظومة الأمن القومي

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وائل لطفي

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