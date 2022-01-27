«الغيطي»: تطهير 3000 بالوعة أمطار في العبور

أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، استمرار رفع حالة الطوارئ لمجابهة أي أزمات على مدار الـ٢٤ساعة حال عدم استقرار الاحوال الجوية وفقا لتوقعات الهيئة العام للأرصاد الجوية التي تشير باحتمالية سقوط أمطار بكثافة متفاوتة.

وأوضح أن فرق وأفراد الانتشار السريع ومعدات روافع الصرف الصحي جاهزة لانتظام عملية التشغيل حال هطول أمطار غزيرة للحد من الأضرار الناتجة عنها بالمحاور الرئيسية والأنفاق وأحياء المدينة.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على جاهزية روافع الصرف الصحي بالمدينة وعددها ٤، والتأكد دائما من الحفاظ على منسوب بزيارة الدخول لأدنى مستوى لاستيعاب كميات الأمطار المتوقع سقوطها وجاهزية المولدات الاحتياطية والحفاظ على المخزون الاستيراتيجي للسولر وعمل الصيانات الدورية والطارئة أول بأول لجميع الطلمبات والمحركات وباقي مكونات الرفع.



وأكد أنه يتم تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية للمدينة وإنشاء المشاريع الخدمية اللازمة وتدعيمها بخطوط الصرف اللازمة لمجابهة الأمطار وتلافي أثارها والحد من الأضرار الناتجة عنها، موضحاً أن منظومة الصرف الصحي لدينا بالمدينة تشمل ٤ روافع (١-٤-٦-٨).

وأفاد بأنه تم عمل الصيانة اللازمة لجميع طلمبات الروافع بصفة دورية، وتم رفع كفاءة محطات الصرف القائمة بزيادة عدد الطلمبات لـ ٤ ، لحماية الأنفاق الموجودة بالمدينة من الغرق حال انقطاع الكهرباء.

وتم توريد وتركيب ٣ مولدات طوارئ لتشغيل طلمبات الأنفاق الثلاثة الموجودة بالمدينة أثناء هطول الأمطار(النفق الرئيسي-نفق الحي السادس-نفق الحي السابع) علما بأن كل نفق يوجد به (٢) طلمبة ومولد.



وكشف أنه تم إنشاء واستحداث (١٥٠٠بالوعة مطر) من خلال مشروعات رفع كفاءة الطرق بأحياء المدينة المختلفة حفاظا على الثروة العقارية والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة لـ٣٠٠٠ بالوعة مطر موجودة سابقا، وتم التطهير الدوري لشبكات خطوط الانحدار الخاصة بالصرف.

وأهاب بالمواطنين بأنه حال وجود أي بلاغ يخص طوارئ تجمعات مياه الأمطار يرجى التواصل مع الخط الساخن ١٥١٠٠ لتلقى الشكاوى على مدار ٢٤ ساعة.