الخميس 27 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

منها «اغتيال معنوي».. إصدارات دار «الشهد» المشاركة في معرض القاهرة للكتاب

البوستر الرسمي لمعرض
البوستر الرسمي لمعرض الكتاب

تشارك دار “الشهد” للنشر والتوزيع، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمجموعة كبيرة من أحدث إصداراتها، والتي تتنوع ما بين الروايات والمجموعات القصصية، وذلك في جناح الدار بصالة 2 ــ A35 والتي نستعرضها في هذا التقرير.

رواية "نساء سليم" تأليف رشا شمس
رواية ودراما ملحمية تدور حول عائلة عريقة من أعيان سوهاج وعلاقاتهم المتشابكة مع من حولهم مرورا بمواقفهم وتفاعلاتهم مع الأحداث التاريخية والتغيرات المجتمعية، وصراعات البقاء وإثبات الوجود والكينونة ،عبر أجيال تلك العائلة خلال مائة وخمسة وعشرين عاما خارج حدود الزمان والمكان مع تفاصيل حياتية دقيقة تفصل بين الممكن واللا ممكن، تتعامل بتروٍ مع خيوط الخير و الشر المتراصة في تشابك حول نفوسهم، فليس كل فقد خسارة وليست كل غنيمة مكسب .

ــ المجموعة القصصية "تنهدات حارة" لـ رشا شمس
ومن نصوصها نقرأ: أعرف أن لولا النسيان لمات الإنسان لكثرة ما يذكُر، وما يعرف، لمات من تخمة الهموم والعذاب وتراكمات الخيبات واصداء الأفكار التي تجول في رأسه، أما أنا يا صديقي، فأزمتي وغليظ ألمي أني لا أنسى!
أتمنى لو أن تٌسقط ذاكرتي الكترونيا كل ما يؤلم، وكل ما يضني، كل ما يقف في الحلق غصة، كل عصرة قلب، إن تلك التنهدات الحارة المكمورة داخلي تقطع الجوف ألمًا، أشتاق ذاكرة جديدة، بحبال وصل لا تحمل إلا كل ما هو جميل.

رواية "العهد" تأليف شيرين مصطفى
تدور أحداث الرواية حول آمال الطفلة ذات الاثنا عشر عاما التي وجدت نفسها تمتلك من المواهب الفطرية في قراءة الأفكار ورؤية الأطياف، ووجب عليها قراءة عهدها مع الجان، العهد الذي وجدت عليه آبائها جميعهم قد تلوه وعاشوا به مع حماية الجان، وكيف مرت بها المحن وكيف تصرفت هي أيضا مع هذه المحن بالمواهب والمزايا الفطرية التي وهبها الله بها.

كما تسعرض الرواية أحوال عائلة آمال منذ جدها الأكبر منذ القرن التاسع عشر وحتى والدها ووالدتها، وحياتهم التي عاشوا وما كانوا يمتلكونه من هبات ربانية جعلتهم يستطيعون رؤية وسماع المخلوقات الغيبية والتعامل معها وتكبيلها والانتقام منها، وحال من ضل طريقه منهم وكيف كانت نهايته.

الرواية تنتمي إلى الرعب الاجتماعي حيث تتناول حياة الجان وكيفية تأثيرهم في البشر وكذا تتناول أهمية الترابط الاسري والعائلي وكيف يمكنه أن يكون السبب في حسن استخدام الهبات والمواهب الربانية التي يجدها الفرد في نفسه.

تتناول الرواية حقب تاريخية مختلفة بداية من بداية حكم محمد علي باشا لمصر وتستمر بنا حتى نهاية السبعينات من القرن الماضي وتتناول التغيرات الاجتماعية والسياسية التي حلت بمصر خلال تلك الفترة من وجهة نظر بطلة الرواية، كما أنها تتناول التغييرات في اعتقاد الناس في السحر والسحرة والدجالين.
كما تناولت الرواية النظرة المجحفة من المجتمع للأرملة والمرأة التي فقدت عائلها وكيف ينظر لها المجتمع بفئتيه النساء والرجال وكيف استطاعت والدة البطلة التغلب على هذه العقبة التي واجهتها وتربية ابنتها تربية سوية لا شيء فيها.

رواية "اغتيال معنوي" لـ إسراء محمود
وعلي غلافها الخلفي نقرأ: عندما تُحبِّي..أحبِّي رجلًا ثقيلًا.. رجلًا لا يأبه النساء ولا يقف ضعيفًا أمام جمالهن.. رجلًا له هدف ورسالة في هذه الحياة.. رجلًا علاقته محدودة بجنس حوَّاء صاحب رأي خاص به وحده، رزينًا هكذا..
هذا نوع من الرجال لا يمكن أن يخون؛ لأنَّكِ ستصبحين استثناءً، وستبقين في عينيه استثناءً مدى الحياة.. رجلًا يعرف ما هي العهود؟؟ وكيف يُوفي بها.. رجلًا عندما يميل ظهرك ولو لقلَّة يصبح سندًا لكِ بكل قوة.. رجلًا يحارب لأجلك الجميع، يكسب العدو ليحميكِ.. رجلًا لا تمل معه الحياة مهما طال الوقت، تريحين فكرك عند النظر إليه.

بالإضافة إلي: رواية "علي شاطئ الحياة" تأليف دكتور نبيل جلهوم ــ كتاب "رسائل من القلب" تأليف نهاد يسري ــ رواية "استودعتك قلبي" لـ عزة مختار ــ رواية "خيانة ولكن" لـ محمد مصطفي.
 

ننشر قائمة منشورات دار الشهد للنشر والتوزيع معرض القاهره الدولي للكتاب اغتيال معنوي نساء سليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

«صحة النواب» تكشف موعد ذروة «أوميكرون»

«الأرصاد» تعلن عن حالة الطقس غدًا: شديد البرودة

إعلان تخصصات ومعايير اختيار المعلمين بمسابقة الـ30 ألف معلم.. الحكومة ترد

الآن رابط بوابة التعليم الأساسي 2022 للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى

بنى سويف تستقبل 55 سائحًا ألمانيًا على متن الباخرة كراون فيجن

إطلاق قافلتين سكانيتين في كوم حماده وإيتاي البارود بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

جلال حمام

كيف تواجه إسرائيل إرهاب متطرفيها؟

ماجد حبته

القمة العربية المقبلة

محمد العسيري

مكتبة فى كل قرية.. معرض فى كل حى!

د.محمد شادي

استهداف شبكة أمان الاقتصاد المصرى

صور

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

زحام بأول أيام معرض القاهرة للكتاب 2022 (صور)

معرض الكتاب يفتح أبوابه للجمهور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 960500 إصابة بفيروس كورونا خلال يناير.. وتوسيع حملة «الجرعة الرابعة»

إغلاق طرق وفيضانات محتملة.. العاصفة «ألفيس» تضرب إسرائيل (فيديو وصور)

برعاية أمريكية.. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان