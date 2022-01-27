الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بالمجان.. استشارات نفسية بجناح 1 في معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

ظهر جناح الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بجناح 1 بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، في مشاركته الثامنة على التوالي، وسط إقبال متوسط من قبل زوار المعرض في يومه الأول.

وقال هشام أحمد السيد، مسئول الأمانة العامة للاستشارات النفسية والصحة النفسية، لـ"الدستور" إنهم يعملون على الإشراف على مستشفيات الصحة النفسية بمصر، ويتواجدون بالمعرض منذ انطلاقه لتقديم الاستشارات النفسية بمختلف أشكالها مجانا، سواء للأطفال والمراهقين، وعلاج الإدمان والإقلاع عن التدخين، وأكد أن الاستشارات النفسية تقدم لجميع الواردين على المعرض.


وتابع أن اعداد كبيرة من الفتيات يلجأن لهم، حيث إن أغلبهم يتعرضون لحالات مزاجية متعددة، وكذلك المراهقين لما يتعرضون له من ضغوط.

وأضاف أن بعض المواطنين يستقبلون الجناح بحالة من الاستغراب والقلق، كون المرض النفسي في مصر داخل تحت بند تشويه، من قبل الأفلام المصرية القديمة، وهناك بعض من يعتبرون العلاج النفسي وسمة عار.

وقالت سالي والي، الطبيبة النفسية في الصحة النفسية بالعباسية، والتي تشارك بالجناح للمرة الأولى، إنهم لاقوا إقبالا كبيرا من الزوار بمختلف الأعمار، وأكدت أنها تقوم بإعطاء النصائح لهم، وتفحصهم ومن يكونوا معرضين لامراض ثقيلة توجههم للتحدث مع لأطباء للاستشارات النفسية عن طريق الخط الساخن التابع للامانة العامة الذي يقدم بالمجان.

 


ونوهت على أن دورها يقتصر في إعطاء النصائح فقط، والاستماع للواردين ومحاولة حل مشكلاتهم بالتحدث والنصح والإرشاد.


وانطلقت النسخة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير، وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

جناح الأمانة العامة للصحة النفسية معرض القاهره الدولي للكتاب اقبال متوسط من قبل هشام احمد السيد مسئول الامانه العامه يلجأ لهم اعداد كبيرة من الفتيات ا يتعرضون له من ضغوط

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وائل لطفي

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