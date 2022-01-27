الخميس 27 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أمطار متوسطة تغسل شوارع الإسكندرية وطوارئ بـ«الصرف الصحي» لمواجهة التوابع

سوء الاحوال الجوية
سوء الاحوال الجوية

تساقطت أمطار متوسطة مساء اليوم الخميس، على محافظة الإسكندرية استمرارًا لموجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة منذ أيام .

IMG_20220126_110535

واستمرت درجات الحرارة في الانخفاض مصحوبة بسرعة الرياح مع هطول أمطار متفاوتة النسبة بين الحين والآخر مابين متوسطة إلى غزيرة بنسبة تتراوح من 50 إلى 60%، مع نشاط مكثف للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 2.5 إلى 3.5 مترًا.

IMG_20220126_110533

وأعلنت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ وتمركزت سيارات شفط وكسح مياه الامطار في معظم انحاء المحافظة للتدخل الفوري في حالات كثافة سقوط الأمطار في شوارع المحافظة.

IMG-20220127-WA0034

طوارئ بالصرف الصحي 

من جانبه شدد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175، لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، مع استمرار تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجو

IMG-20220127-WA0035

د أي شكاوى.

 

بسبب سوء الاحوال الجوية الإسكندرية عروس البحر المتوسط أمطارا غزيرة النوات الشتوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف عن حالة طقس الجمعة: شديد البرودة

«أحلى كلام».. برنامج ترفيهى جديد على «الحياة» يومى الجمعة والسبت

الكويت تعلن تسجيل 6515 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كود مهنى للبرامج الرياضية تلتزم به المتحدة للخدمات الإعلامية

الآن رابط بوابة التعليم الأساسي 2022 للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى واقعة التحرش بالفنانة كارولين عزمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نزع سلاح المعلومات المضللة.. الحروب كثيرة!

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «3-3»

محمد هشام عبيه

بالصدفة والمواعيد.. بهجة الحياة ومخاوفها من دون ضريبة القيمة المضافة

ماجد حبته

حديد مدرّع.. وتوكتوك بديل

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

صور

ندوة مصطفى الفقي في معرض القاهرة للكتاب 2022

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

زحام بأول أيام معرض القاهرة للكتاب 2022 (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنواصل استراتيجيتنا ضد إيران رغم محادثات فيينا

خوفًا من الزلازل المتكررة.. إسرائيل تفعل نظام إنذار جديد

الجيش الإسرائيلى يعتقل فلسطينيين على حدود غزة