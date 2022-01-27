أمطار متوسطة تغسل شوارع الإسكندرية وطوارئ بـ«الصرف الصحي» لمواجهة التوابع

تساقطت أمطار متوسطة مساء اليوم الخميس، على محافظة الإسكندرية استمرارًا لموجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة منذ أيام .

واستمرت درجات الحرارة في الانخفاض مصحوبة بسرعة الرياح مع هطول أمطار متفاوتة النسبة بين الحين والآخر مابين متوسطة إلى غزيرة بنسبة تتراوح من 50 إلى 60%، مع نشاط مكثف للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 2.5 إلى 3.5 مترًا.

وأعلنت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ وتمركزت سيارات شفط وكسح مياه الامطار في معظم انحاء المحافظة للتدخل الفوري في حالات كثافة سقوط الأمطار في شوارع المحافظة.

طوارئ بالصرف الصحي

من جانبه شدد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175، لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، مع استمرار تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجو

د أي شكاوى.