الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

هيثم الحاج على: إقبال غير مسبوق على إصدارات هيئة الكتاب فى معرض القاهرة

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

أعرب الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة الكتاب، عن سعادته البالغة بما شهده جناح هيئة الكتاب داخل المعرض، في الساعات الأولى من أول أيامه، من إقبال جماهيري غير مسبوق على إصدارات وسلاسل الجناح.

 وأضاف «الحاج» أن ذلك يمثل انطلاقه قوية لفعاليات هذه الدورة، وما يمكن أن تسفر عنه من تحقيق مستهدفات الدولة في توفير سبل المعرفة للجمهور المصري بشتى الوسائل وأقلها تكلفة، لافتًا إلى أن هذا الإقبال يمثل استجابة معرفية فاعلة من قبل الجمهور المصري لقيمة المعرفة، بالرغم من تحديات كورونا، وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير. 


ويضم جناح هيئة الكتاب بالمعرض مجموعة متنوعة من الإصدارات في شتى مناحي المعرفة، وأهمها رواجا يتمثل في «التربية والتعليم في مصر، الديانة في مصر القديمة، الأرض والفلاح، حرب أكتوبر، القاهرة تاريخها ونشأتها، المصادر المصرية القديمة، ما بعد العولمة، وسلاسل الأطفال». 

 

 

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير، وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبدالتواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

 

 

الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة الكتاب جناح هيئة الكتاب داخل المعرض إقبال جماهيري غير مسبوق على إصدارات وسلاسل الجناح تحقيق مستهدفات الدولة في توفير سبل المعرفة

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